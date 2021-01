Record d’audience: Bridgerton est la plus grande première de l’histoire de Netflix

Si auparavant on parlait de succès, aujourd’hui il faut se référer «Bridgerton» comme un événement jamais vu auparavant, depuis ce mercredi les données officielles sont arrivées du service de streaming Netflix et le résultat est incroyable: La production de Shondaland est le plus grand lancement de l’histoire de la plate-forme pour une série, avec un total de 82 millions de foyers la visionnant au cours de ses 28 premiers jours..

Début janvier, Netflix a rapporté sur ses réseaux sociaux qu’il estimait initialement 63 millions de foyers, le positionnant comme la cinquième meilleure première du streamer de son histoire, derrière ‘Tiger King’ (64M), ‘Stranger Things 3’ (64M), ‘La Casa de Papel 4’ (65M) et ‘The Witcher’ (76M). Aujourd’hui nous savons que les a tous surclassés de loin et se classe désormais numéro un.

Il y a 19 millions de foyers de plus qu’on ne le pensait auparavant et ils iront chercher plus, puisqu’ils viennent d’annoncer la deuxième saison, dans le but de continuer à être l’un des grands succès de ces derniers temps. La réalisation a été célébrée avec une vidéo remerciant les fans sur les réseaux sociaux. Ne le manquez pas!

Sur son compte Twitter officiel, Shonda rime Il a également remercié pour ce record: «Je suis tellement touché et reconnaissant que Shondalan ait satisfait la reine Charlotte et 82 millions de leurs foyers à travers le monde. Revenons maintenant au travail sur la saison 2!. La deuxième saison n’a pas de date de sortie pour le moment, mais ce serait pour la fin de 2021 ou le début de 2022.

Souviens-toi que Netflix ne mesure pas son audience de manière traditionnelle, mais se base sur le nombre d’abonnés qui ont regardé au moins deux minutes de certains contenus, donc personne ne peut garantir que tout le monde a terminé la saison 1. Bien que «Bridgerton» maintenant c’est la meilleure première de la série, Ce n’est pas le contenu original le plus vu, car la première place vient du film ‘Extraction’ avec 99 millions de vues.