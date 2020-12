Reconstruire la base de données PS5: comment corriger les erreurs de mémoire

La reconstruction de la base de données PS5 peut résoudre divers problèmes de console. Cette astuce était déjà populaire sur la PS4 pour augmenter la vitesse de la PlayStation. La fonction est masquée, mais nous allons vous montrer comment l’utiliser.

Reconstruire la base de données de la PS5 ou PS4 signifie supprimer le ballast de données inutile. La fonction cachée est comparable à la défragmentation du disque dur d’un ordinateur: des données qui vont ensemble et qui se sont retrouvées à différents endroits de la mémoire pour des raisons d’espace sont rassemblées par la nouvelle structure de la base de données. Ils pourront alors être lus plus rapidement, votre PS5 ou PlayStation 4 sera plus rapide.

Vous ne trouverez pas cette fonction dans les paramètres, vous démarrez la console en mode sans échec. Comment ça fonctionne? Ne vous inquiétez pas, nous vous guiderons étape par étape vers votre objectif.

Démarrez PS5 ou PS4 en mode sans échec

Éteignez complètement la PS5 ou la PS4 Appuyez sur le bouton d’alimentation de la console jusqu’à ce qu’il émette deux bips Connectez le contrôleur à la PlayStation avec un câble

La reconstruction de la base de données fonctionne de la même manière pour PS5 et PS4.

Reconstruire la base de données sur PS5 ou PS4

Dans le mode de sécurité que vous choisissez maintenant Point cinq dans le menu affiché, « Reconstruire la base de données ». La mémoire est d’abord analysée, puis la console crée une nouvelle base de données. Les déchets inutiles sont supprimés.

En fonction de la taille de la base de données sur PS4 ou PS5, ce processus peut prendre plusieurs heures. N’éteignez pas la PlayStation et ne la débranchez pas pendant ce temps.

Quand devriez-vous utiliser la fonction?

Sony recommande de reconstruire la base de données PS5 en cas de panne du jeu ou de retards de fréquence d’images. De plus, d’autres problèmes avec la console PlayStation peuvent être résolus si vous reconstruisez la base de données – par exemple un bug mystérieux avec la file d’attente de téléchargement.

Après de nombreuses années d’utilisation de la PS4 ou de la PS5, la console peut également redevenir un peu plus rapide si vous faites reconstruire la base de données. Surtout si vous réinstallez ou téléchargez beaucoup de données, de jeux et de mises à jour plus que la moyenne, vous devriez reconstruire régulièrement.

Effets secondaires: Y a-t-il des inconvénients dus à la nouvelle structure de la base de données?

Comme pour les médicaments, certains effets secondaires sont attribués à la reconstruction de la base de données PlayStation. Cependant, ils sont extrêmement rares – il est toujours conseillé de sauvegarder vos données dans une sauvegarde. Si vous êtes abonné PS Plus, vous devez enregistrer vos jeux dans le cloud. Vous pouvez créer une sauvegarde complète à l’aide des paramètres PlayStation («Sauvegarder et restaurer») sur un disque dur USB.

Sauvegardez vos données de la PS5 avant de reconstruire la base de données.

Les problèmes connus qui peuvent survenir dans de rares cas lors de la reconstruction de la base de données PlayStation sont:

Notifications supprimées

Partitions supprimées

Paramètres isolés

Les applications ou les jeux doivent être réinstallés

Sommaire