Rebel Wilson et Ramona Agruma : tous les détails sur cette belle histoire d’amour

CÉLÉBRITÉS

Dans Pride Month, nous passons en revue la romance entre le protagoniste de Senior Year sur Netflix et le créateur de vêtements durables. C’était l’ancienne méthode qu’ils avaient l’habitude de rencontrer !

© GettyRebel Wilson et Ramona Agruma jouent dans une belle histoire d’amour.

Dans le mois de la fiertédes dizaines de couples célèbres de la communauté LGBT Ils ont profité de leur rayonnement pour faire passer un message de liberté et briser les préjugés. Qui n’a pas hésité à exprimer son amour était rebelle wilsonl’actrice qui a récemment surpris avec SeniorAnnéeun film disponible sur Netflix qui a réussi à se positionner parmi les tendances. C’est que tu ne peux pas cacher ton amour pour Ramona Agrum. Passez en revue tout sur leur romance!

L’humoriste australien a été injustement au centre de la polémique pendant des années. D’abord, elle a été jugée sur son apparence physique, mais lorsqu’elle a finalement perdu du poids, son propre environnement lui a assuré qu’elle raterait des opportunités de cinéma et qu’elle commettait une erreur en perdant du poids. De sa propre décision, elle a choisi de prendre « un an pour la santé »pour réapparaître avec un nouveau look qui a de nouveau attiré l’attention.

Mais les commentaires des ennemis ont fui son corps lorsqu’il a été encouragé à montrer son nouvel amour. Le conflit a éclaté lorsque le journal australien Sydney Morning Herald a menacé Wilson de révéler sa véritable sexualité. Après s’être sentie sous la pression de la presse, elle-même a été encouragée à rendre leur relation publique, recevant le soutien de ses millions de followers à travers le monde. Ainsi, il a révélé que son grand amour est Ramona Agruma et a précisé que elle est très fière de sa relation.

« Je pensais que je cherchais un prince Disney, mais vraiment ce dont j’avais besoin tout ce temps était une princesse DisneyRebel a écrit à côté d’une photo du couple souriant. Comment a commencé votre histoire d’amour ? Après que l’actrice se soit séparée de l’homme d’affaires Jacob Busch, elle a rencontré Ramona par l’intermédiaire d’amis communs. Elle-même a expliqué en dialogue avec People : «Nous avons passé des semaines au téléphone avant de nous rencontrer. Un peu démodé, très romantique”.

Apparemment, le coup de foudre a été instantané et depuis, ils sont devenus inséparables, affrontant sans crainte ceux qui jugent leur complicité. Alors que Rebel Wilson poursuit ses projets cinématographiques et télévisuels à son agenda, Ramona Agruma, créatrice de vêtements et de bijoux, n’abandonne pas son travail chez Lemon Ve Limon, une marque de vêtements durables située à Los Angeles. C’est donc une histoire d’amour qui ne connaît pas de préjugés et qui ne cache plus son immense affection.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂