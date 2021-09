Rebel Wilson dit aux fans qu’il n’est « jamais trop tard pour s’améliorer »

En plus de perdre du poids, Wilson a déclaré qu’elle avait travaillé avec un entraîneur personnel pour se remettre en forme et qu’elle se concentrait également sur le « côté mental ».

S’adressant au Sun en juin de l’année dernière, Rebel a déclaré: « J’ai également eu 40 ans en mars et je me suis donc dit: » Ce sera tout. Ce sera l’année pour moi de me concentrer uniquement sur les bienfaits pour la santé. »

« Ce n’est pas comme si je voulais perdre du poids et atteindre un certain nombre. C’est plus que cela, il s’agit de gérer mentalement pourquoi je mangeais trop et j’avais un travail où j’étais payé beaucoup d’argent pour être plus gros, parfois , ce qui peut déranger un peu votre tête.