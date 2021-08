Rebecca Ferguson a terminé ses scènes dans Mission : Impossible 7

Le septième volet de la saga d’action « Mission : Impossible » a rencontré d’innombrables obstacles qui ont constamment interrompu sa production. Avant de suspendre son tournage en juin en raison de l’émergence d’un cas de Covid-19 parmi les membres de la production, le film s’était déjà retrouvé confronté à des cascades infructueuses et à des pauses obligatoires de la part du studio.

Cependant, il semble que le film commence déjà à se diriger vers ses dernières étapes de production, car il a été confirmé que Rebecca Ferguson, chargée d’interpréter Ilsa Faust, a officiellement conclu avec ses séquences dans le projet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Cena avoue avoir joué dans de nombreux « mauvais films »

En raison de la grande importance que Ferguson possède dans les deux derniers volets du film, il est facile de supposer que Tom Cruise et le reste de la distribution seraient sur le point de terminer le tournage. L’actrice a annoncé la fin de sa participation au tournage en présentant une photographie avec Cruise prise par le réalisateur Christopher McQuarrie.

Ferguson a reçu parmi les réponses à son message des commentaires flatteurs de la part des acteurs, dont Michelle Monaghan (qui a joué Julia Meade dans les précédents épisodes de la série) et le nouveau venu de la franchise Pom Klementieff.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « District 9 » révèle la raison du retard de la suite

Le nouvel opus « Mission: Impossible » présente le retour de Ving Rhames, Simon Pegg et Vanessa Kirby. Hayley Atwell aura également une participation spéciale, bien que le rôle qu’elle jouera n’ait pas été révélé. Plus tôt dans l’année, il a été confirmé que Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes rejoindraient le casting. Henry Czerny revient également dans la franchise depuis son apparition dans le premier opus en 1996.

La production de « Mission : Impossible 8 », qui devait initialement avoir lieu en conjonction avec le septième volet, a été reportée afin que Tom Cruise puisse réaliser la promotion de son film « Top Gun : Maverick ». « Mission : Impossible 7 » n’a pas encore annoncé son titre officiel et sa date de sortie est prévue pour le 27 mai 2022.