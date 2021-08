Reba McEntire révèle qu’elle et son petit ami ont attrapé COVID-19 malgré leur vaccination

La star country Reba McEntire supplie ses fans de se faire vacciner contre le COVID-19 après avoir attrapé le coronavirus, malgré sa vaccination. Dans un récent live TikTok, la chanteuse a révélé qu’elle et son petit ami Rex Linn ont tous deux été testés positifs pour COVID-19.

« Ce n’est pas amusant d’avoir ça. Je l’ai compris », a déclaré la star country de 66 ans à propos du coronavirus.

« Rex et moi avons compris et ce n’est pas amusant. Vous ne vous sentez pas bien », a poursuivi McEntire. « Nous avons tous les deux été vaccinés et nous l’avons toujours reçu, alors restez en sécurité, restez à la maison et soyez protégé du mieux que vous pouvez. »

« Je veux juste dire une chose : cela a été une année difficile et ça redevient plus difficile », a-t-elle ajouté. « Vous les gars, restez en sécurité. Portez votre masque. Faites ce que vous avez à faire. Restez à la maison. »

Les experts disent que contracter COVID-19 après avoir été vacciné n’est pas un signe que les vaccins ne fonctionnent pas, mais plutôt un résultat attendu basé à la fois sur l’efficacité et le taux de vaccination.

« L’efficacité à 95% n’est pas une efficacité à 100% », a déclaré à 45secondes.fr Health Andrew Heinrich, professeur à la Yale School of Public Health à New Haven, Connecticut. « Les vaccins comptent le plus lorsqu’une partie importante de la population les reçoit. C’est un peu une échelle logarithmique et (à mesure que de plus en plus de personnes sont vaccinées), les avantages commencent à augmenter énormément. »

En bref, des « cas révolutionnaires » sont attendus, mais une enquête de NBC News auprès de responsables de la santé à l’échelle nationale a révélé que ceux qui souffrent d’une maladie plus grave malgré le fait d’être complètement vaccinés ont tendance à avoir plus de 65 ans, à avoir un système immunitaire affaibli ou d’autres problèmes de santé.

McEntire a également expliqué comment la pandémie en cours aura un impact sur ses prochains spectacles en direct.

« Je n’ai aucune idée des plans pour l’année prochaine. Vous savez, la chose COVID a vraiment frappé fort et les pics vont partout en ce moment … et c’est dans tout le pays – cette nouvelle variante », a-t-elle déclaré. « Nous prévoyons actuellement de retourner en tournée en janvier, février et mars. Nous prévoyons d’être avec Brooks & Dunn au Caesars en décembre – les deux premières semaines, presque trois semaines de décembre – mais nous ne savons pas si ça va aller. »

