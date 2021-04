Realme X7 Pro Ultra: écran AMOLED 90 Hz et jusqu’à 12 Go de RAM pour le nouveau budget haut de gamme de Realme

Il y a quelques mois, en septembre 2020, Realme a lancé les Realme X7 et X7 Pro, deux appareils de milieu de gamme premium / haut de gamme qui parient sur les puces Dimensity de MediaTek. Maintenant, la société vient d’annoncer un troisième membre pour la famille X7, le Realme X7 Pro Ultra, qui est livré avec le Dimensity 1000+ et jusqu’à 12 Go de RAM sous le bras.

Le terminal a été annoncé en Chine, où il peut déjà être acheté à partir de 2399 yuans, ce qui équivaut à environ 310 euros environ. Cependant, le prix dépendra de la quantité de RAM et de stockage interne. Pour l’instant, il n’a pas été mentionné que l’appareil allait quitter la Chine et vu ce qui a été vu avec la série X7, nous pouvons espérer que ce ne sera pas le cas, mais nous serons en attente. Cela dit, apprenons à mieux le connaître.

Fiche technique du Realme X7 Pro Ultra

REALME X7 PRO ULTRA DIMENSIONS ET POIDS 159,9 × 73,4 × 7,8 mm

170 grammes ÉCRAN AMOLED 6,55 pouces

Résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels)

Courbe

Taux de rafraîchissement: 90Hz

Taux d’échantillonnage: 360 Hz PROCESSEUR MediaTek Dimensity 1000+

GPU ARM G77 MC9 MÉMOIRE RAM 8/12 Go STOCKAGE INTERNE 125/256 Go UFS 2.1 CAMÉRA ARRIÈRE 64 MP f / 1,8

Grand angle 8 MP f / 2,3 119 °

Macro 2 MP CAMÉRA FRONTALE 32 MP f / 2,5 LOGICIEL Android 11

Realme UI 2.0 TAMBOURS 4 500 mAh

Charge rapide 65W CONNECTIVITÉ 5G SA / NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GPS AUTRES Haut-parleurs stéréo

Haut-parleurs stéréo

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran LE PRIX À partir de 310 euros pour changer

Écran incurvé et à 90 Hz

Nous commençons par passer en revue la section esthétique, où l’on voit répété que la tendance Realme a placé son slogan «Osez sauter» très large. Ainsi, l’appareil a un dos en noir ou multicolore avec ledit texte gravé dans la zone de gauche, texte qui s’agrandit jusqu’à atteindre plus ou moins la hauteur du module photographique, où l’on retrouve la triple caméra arrière et le flash LED. Le lecteur d’empreintes digitales, comme prévu, a été implémenté sous l’écran.

Et en parlant de l’écran, nous avons un Panneau AMOLED incurvé de 6,55 pouces avec résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels), un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 ​​Hz, un aspect auquel les fabricants accordent de plus en plus d’importance. Cet écran est perforé dans le coin supérieur gauche pour masquer la caméra interne.

Ce qui est assez frappant, c’est que Realme a réussi à mettre tout cela dans un terminal relativement mince et léger, et c’est que le Realme 7 Pro Ultra a un seulement 7,8 millimètres d’épaisseur et un poids de seulement 170 grammes.

MediaTek sous le capot

Si nous sortons le scalpel et jetons un coup d’œil à l’intérieur, nous verrons un processeur MediaTek Dimensity 1000+, le même qui était déjà monté sur le Realme X7 Pro.Il s’agit d’un processeur haut de gamme fabriqué dans un processus de sept nanomètres avec huit cœurs à 2,6 GHz de vitesse maximale et un GPU ARM G77 MC9. À côté se trouvent huit ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 2.1, ce qui n’est pas la technologie la plus rapide actuellement.

Tout cela donnera à la vie un Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 65 W, une technologie suffisante pour charger l’appareil à 100% en 35 minutes, et Android 11 avec Realme UI 2.0. Nous connaissons déjà cette couche de personnalisation grâce au Realme 8 Pro et il se distingue pour offrir une esthétique similaire à Pure Android, mais avec quelques pansements développés par la société elle-même.

Concernant la batterie, le Realme X7 Pro Ultra monte un Capteur principal de 64 mégapixels avec ouverture f / 1,8 qui, rappelez-vous, prendra des photos de 16 mégapixels en mode automatique grâce à la technologie Pixel Binning. Il est accompagné d’un grand angle de huit mégapixels avec un champ de vision de 119 degrés et d’une macro de deux mégapixels capable de se concentrer à quatre centimètres. Les selfies, quant à eux, auront une résolution de 32 mégapixels.

Versions et prix du Realme X7 Pro Ultra

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Realme X7 Pro Ultra a été lancé en Chine et, pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle de son arrivée sur d’autres marchés. Là, il peut être acheté en noir ou multicolore et en deux versions: 8/128 Go et 12/256 Go. Les prix sont les suivants:

Realme X7 Pro Ultra 8/128 Go : 2 399 yuans, environ 310 euros à changer.

: 2 399 yuans, environ 310 euros à changer. Realme x7 Pro Ultra 12/256 Go: 2 699 yuans, environ 349 euros à changer.

