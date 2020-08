Realme C15 sera mis en vente aujourd’hui à 20 heures: spécifications, prix et fonctionnalités

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 09:16:05 IST

Realme C15 fait ses débuts en Inde à un prix de départ de Rs 9 999. Il sera disponible à l’achat aujourd’hui sur Flipkart et le site Web de l’entreprise à 20 heures.

Le smartphone était lancé aux côtés de Realme C12 et Realme Buds Classic.

Prix ​​et disponibilité du Realme C15

Realme C15 est disponible en deux variantes de stockage. Le 3 Go de RAM + 32 Go de stockage est au prix de 9 999 Rs, et la variante de 4 Go de RAM + 64 Go de stockage vous coûtera 10 999 Rs. Il est disponible dans les variantes de couleur Power Blue et Power Silver.

Le smartphone fera sa première vente aujourd’hui à 20 heures le Flipkart et Realme.com.

Spécifications du Realme C15

Le smartphone est livré avec un écran de 6,5 pouces qui a une résolution de 720 x 1600 pixels. Realme C15 fonctionne également avec le chipset MediaTek Helio G35 et offre jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne.

Realme C15 est livré avec une configuration à quatre caméras AI 13 MP à l’arrière. Cette configuration de caméra placée dans un module de caméra de forme carrée comprend un objectif principal de 13 MP, un objectif portrait de 2 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un objectif de 2 MP que la société appelle un “objectif rétro”.

Le smartphone abrite une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

.

