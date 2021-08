Real Steel 2 sera-t-il le film qui réunira Ryan Reynolds et Hugh Jackman à l’écran ?

Alors que Ryan Reynolds et Hugh Jackman n’ont pas partagé le temps d’écran depuis un certain temps, c’est presque comme s’ils jouaient parfois dans leur propre petite émission sur Twitter avec leur « rivalité » constante. Si Shawn Levy a quelque chose à voir avec cela, il remettrait la paire sur grand écran ensemble, et il le ferait dans une suite du film à succès de Jackman. Du vrai acier. Le réalisateur, qui envisageait une suite au film de 2011, a vu la popularité du film augmenter grâce au streaming sur Netflix l’année dernière pendant les premières étapes de la mise en quarantaine de Covid, et il a même parlé à Jackman de la perspective d’essayer de sauter à nouveau à bord de cette propriété particulière.

Alors que Levy a fait la promotion de son nouveau film cette semaine gars libre, quelles étoiles Ryan Reynolds comme c’est le personnage principal de Guy, il a parlé avec Collider de l’avenir de Du vrai acier et ce qu’il pense pourrait venir de son dernier succès en streaming.

« Eh bien, je dirai ceci, Hugh et moi ressentons définitivement, nous n’avons jamais cessé de ressentir l’amour pour Real Steel, et c’est presque comme si le volume avait augmenté. Hugh et moi étions littéralement ensemble la semaine dernière pour en parler, » expliqua Lévy. « Donc, je ne dirais jamais jamais là-dessus, une suite pour Real Steel. De plus, je suis ami avec Hugh. Je suis ami avec Ryan. Je vais les réunir. Que ce soit dans Real Steel ou dans un autre film, je dirigerai ces deux gars incroyables et chers amis dans un film ensemble. »

Bien que voir Reynolds et Jackman ensemble à l’écran serait quelque chose que les fans du couple aimeraient voir, que ce soit Véritable acier 2 que cela se produise reste à voir. Dans les commentaires précédents, Levy semblait espérer qu’avec sa nouvelle résurgence sur Netflix, quelqu’un viendrait et déciderait qu’une suite vaudrait la peine de prendre un risque avec un intérêt à son maximum.

« Cela a été beaucoup dans mon esprit et dans les conversations ces derniers temps », a commencé Levy. « Peut-être à cause du fait que lorsque Netflix a commencé à le diffuser pendant le verrouillage, il est devenu l’un de leurs titres les plus populaires et les plus regardés. Ce qui a conduit Hugh et moi à reparler de : » Quel est cet amour pour Real Steel ? Un peu de cette réalisation que, ‘Eh bien, attendez, nous l’aimons beaucoup aussi.’ Nous avons toujours beaucoup aimé ça aussi. C’est l’un de ceux qui ne disent jamais jamais, on a l’impression que le temps est écoulé sur cette fenêtre d’opportunité. On a l’impression que cet amour des fans et ce public ne sont pas partis. Alors, qui sait? »

Une chose est sûre, aucun acteur n’est actuellement assis sur la ligne de pain en attendant la possibilité du rêve de Levy de Véritable acier 2 devenir une réalité, avec Hugh Jackman se préparant à un retour à Broadway et à Reynolds… apparaissant bien dans à peu près tout en ce moment, sa dernière sortie étant dans gars libre qui sort dans les cinémas plus tard ce mois-ci.