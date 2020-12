Reagan Biopic obtient le chanteur de Creed Scott Stapp dans le rôle de Frank Sinatra

Scott Stapp fait le saut à Hollywood. Le leader de Creed et lauréat d’un Grammy jouera le chanteur légendaire Frank Sinatra dans un prochain biopic sur l’ancien président Ronald Reagan. Cela marquera les débuts de Stapp en tant qu’acteur. Stapp est un musicien à succès et beaucoup du monde de la musique ont fait la transition vers le théâtre dans le passé. Mais il a de très grosses chaussures à remplir.

Selon un nouveau rapport, Scott Stapp jouera Frank Sinatra dans une scène du prochain biopic, simplement intitulée Reagan. Dennis Quaid (Le piège des parents, Le surlendemain) est appelé à jouer le rôle de Ronald Reagan qui était lui-même acteur avant de faire de la politique. Le film est actuellement en production. La scène en question aura lieu au Coconut Grove, qui était un aliment de base du vieux Hollywood. La scène se déroule à une époque où Reagan était à la tête de la Screen Actors Guild. Stapp avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Frank Sinatra en mode performance était un exercice de retenue. Il avait cette fanfaronnade d’acier et élégante et sa présence pure commandait une pièce. J’étais ravi de rejoindre le casting et époustouflé par l’attention portée aux détails, au style et à la production en général. «

Le casting comprend également Penelope Ann Miller comme Nancy Reagan, Mena Suvari comme Jane Wyman, Kevin Dillon comme Jack Warner, Lesley-Anne Down comme Margaret Thatcher et Jon Voight comme un agent du KGB qui a suivi Reagan pendant des années. Sean McNamara (Surfer de l’âme, Saison des miracles) est dans le fauteuil du directeur. Howard Klausner (Cowboys de l’espace, Le dernier tour) a écrit le scénario. McNamara avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Nous sommes honorés d’avoir Scott dans Reagan. Scott est connu pour ses grandes performances énergiques, c’était donc un plaisir de le voir changer de vitesse pour incarner le charisme contenu de Sinatra. »

Scott Stapp est surtout connu comme le chanteur principal du groupe Credo. Le groupe a connu un énorme succès à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec des chansons telles que Mon sacrifice et À bras grands ouverts. Creed a vendu plus de 50 millions d’albums dans le monde. Stapp a également eu une carrière solo, sortant son dernier album solo, L’espace entre les ombres, en 2019. Frank Sinatra, quant à lui, était l’un des artistes les plus populaires et les plus vendus de tous les temps. Sinatra a vendu plus de 150 millions d’albums. Sinatra a également eu lui-même une carrière d’acteur réussie, remportant un Oscar pour D’ici jusqu’à l’éternité.

Ronald Reagan est surtout connu comme le 40e président des États-Unis, servant deux mandats de 1981 à 1989. Il a également été gouverneur de Californie de 1967 à 1975. Reagan avait déjà été un acteur à succès, jouant dans des films tels que Hellcats de la marine, Les tueurs et Heure du coucher pour Bonzo. Reagan n’a pas encore de date de sortie fixée mais devrait arriver l’année prochaine. Cette nouvelle nous parvient via Billboard.

