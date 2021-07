Réactions sans spoiler à la première tant attendue de Black Widow

Enfin est venu le jour ! Black Widow a atterri sur l’écran Disney + avec la première du film Marvel tant attendu avec Scarlett Johansson. Le film, qui peut également être vu dans les salles, a suscité d’énormes attentes dès son annonce et enfin aujourd’hui il est disponible pour tous les fans du monde. Le lancement déjà généré toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux et aussi des mèmes. Découvrez les meilleurs sans spoiler !

Le film est le premier de la phase 4 du MCU et a mis fin à une longue interruption de plus de deux ans sans films dans la franchise. Pour le regarder en streaming vous devrez payer le Premier Access, qui est d’environ 30€ selon votre pays d’origine. Dans cette modalité, il sera disponible jusqu’au 23 juillet et à partir du 25 août, il sera gratuit pour tous les abonnés. Une autre excellente option est de retourner dans les salles pour profiter de la production sur écran géant.







Les premières réactions ont montré de l’émotion avant la première, mais aussi de la tristesse pour le départ de Scarlett de Marvel. L’actrice a déjà prévenu que ce sera le dernier projet en compagnie de Kevin Feige et qu’elle ne sait pas si elle reviendra. Quoi qu’il en soit, Disney l’a déjà déménagé et a récemment confirmé qu’il produira un autre film.

Après avoir fait ses débuts dans Iron Man 2 en tant que Black Widow, Johansson quittera son rôle emblématique. Au lieu de cela, la réalisatrice du film, Cate Shortland, a confirmé dans une conversation avec Deadline que Florence Pugh la remplacerait dans le rôle de Yelena Belova, la sœur de Black Widow.

Un autre fait saillant parmi les fans était que Disney + a honoré le lancement avec l’image de Black Widow comme couverture des films auxquels le personnage a participé. Les fidèles de Marvel ont également exprimé leur joie d’avoir une nouvelle première de Loki et l’annonce de Et si…?

Si vous voulez voir Black Widow, Loki ou tout le contenu Marvel sur Disney+, ne manquez pas l’occasion de vous abonner au streaming. Voici le lien où vous pouvez le faire très facilement.

Les meilleurs mèmes après la première de Black Widow sur Disney +