Juste deux jours avant la première attendue du nouvel opus de la franchise d’horreur, ‘Spirale: du livre de Saw’, les premières impressions sont déjà arrivées de la part des fans et des critiques qui ont pu voir le film.

Selon les premières impressions du film, « Spiral » tente d’introduire de nouvelles idées sur les thèmes récurrents de la franchise slasher, ce qui a généré un sentiment de satisfaction chez certains fans, cependant, d’autres affirment qu’à la fin, le neuvième tranche de ‘Vu’ il continue dans la même tradition que ses prédécesseurs.







Grâce à plusieurs aperçus, nous avons pu voir les personnages de Chris rock Oui Samuel L. Jackson jouer un rôle de premier plan, nous pouvons donc deviner que «Spiral» aura une touche plus détective que les huit précédents opus.

Accompagnant Rock et Jackson, le casting le composera Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer Oui Genelle Williams, tandis que la bande est dirigée par Darren Lynn Bousman.







«Spiral: From the Book of Saw» sortira en salles le 14 mai.