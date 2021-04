Réactions de la performance de Nicki Nicole dans l’émission de Jimmy Fallon

Nicki Nicole, Chanteuse argentine, a fait un grand pas dans sa carrière mardi soir lorsqu’elle a été invitée à se produire dans la célèbre émission télévisée de Jimmy Fallon, l’un des pilotes les plus acclamés d’Amérique. Là, il est apparu en faisant ce qu’il fait de mieux et de leur pays ils l’accompagnaient via les réseaux sociaux. Ne manquez pas les réactions des fans!

Dans le précédent, La jeune femme était déjà enthousiasmée par les publications sur son compte Instagram officiel, où il compte plus de huit millions de followers. Non seulement ce fut historique pour sa carrière, mais cela lui donnera sans aucun doute un coup de pouce bien mérité, Cela signifiait également la première présence argentine sur The Tonight Show, où d’autres grandes stars latines telles que Maluma, Nicky Jam et J Balvin, entre autres.

« Notre prochain invité est une superstar argentine qui fait ses débuts à la télévision américaine. », Il a dit Tomber sur avant de le présenter, tout en tenant l’album dans ses mains « Ne touchez pas mon Naik ». Il a ensuite commenté qu’il allait chanter son tube « Wapo Traketero », suivi du single qui a donné son nom à son album. « C’est Nicki Nicole! », un d Jimmy et cède la place à l’artiste sur scène. Et c’est ainsi que les fans sur Twitter l’ont célébré!

Pendant que l’émission se déroulait, Nicole Denise Cucco, son vrai nom, a déclaré: « Je rêve, ne me réveille pas ». Depuis le jour où son apparition à Late Night a été confirmée, en Argentine, ils ont commencé à le célébrer comme leur propre triomphe, et de cette façon ils ont continué à l’aube mercredi avec des réactions amusantes. Sa présence vous a-t-elle manqué dans l’émission Jimmy Fallon? Regardez-le ici!







Quelques instants plus tard, il a publié une vidéo de sa performance et a décrit: « Merci beaucoup de m’avoir permis de faire partie de votre programme @jimmyfallon. Et merci à toute l’équipe de @fallontonight également de m’avoir permis de présenter ma musique ici! Je suis très heureux de représenter mon pays. @Lunay merci, mon frère d’avoir rompu tout, vous avez un talent incroyable. Merci à tous « .