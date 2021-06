Razor’s Edge sur PlayStation 4

Cette semaine nous sommes très « ninjas ». Nous vous montrons les premières minutes de Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, un jeu vidéo dont nous pouvons profiter dans la Master Collection de cette saga.

Dans cet article, vous avez une double portion de gameplay. D’une part, la première vidéo montre les premières minutes de Ninja Gaiden 3 : Le fil du rasoir sur PlayStation 4 et le second à Kasumi en action. Cette semaine, j’ai vraiment frappé le jeu dans la compilation Ninja Gaiden: Master Collection. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter et lire l’analyse à partir du lien suivant.

Les premières minutes de cette troisième partie sont avec Ryu Hayabusa. Ce jeu vidéo a beaucoup d’histoire derrière lui puisqu’il n’a pas été très bien accueilli par les fans de la saga. Peut-être que vous vous demandez pourquoi il a dans le titre « Razor’s Edge ». Cette édition du jeu sortie sur Wii U est l’édition complète. L’édition qui a tout le contenu et certaines décisions qui n’étaient pas bien vues par les gens ont été résolues.

Des armes et des personnages ont été ajoutés au jeu. Mais ces décisions ne sont pas les seules à être critiquées. Dès le début, beaucoup de gens étaient réticents à lancer le jeu. C’était la première fois que Tomonobu Itagaki n’était pas en charge d’un Ninja Gaiden en 3D, et c’est pour cette raison que les gens le critiquaient un peu.

Kasumi, le personnage le plus perron

Par exemple, c’est le Ninja Gaiden que j’aime le plus. Team Ninja et Tecmo Koei ont essayé de donner plus d’histoire à Ryu Hayabusa. C’est toujours un personnage assez plat, mais ils ont ajouté plus de cinématiques à l’histoire, des moments où le personnage s’effondre vers les ennemis, de meilleures caméras pour montrer l’action… Et surtout un ton plus sombre dans les scénarios et les graphismes des personnages et des rivaux.

Il n’a toujours pas de boss final sans charisme qui atteint le kokoro, et comme je l’ai déjà dit, Ryu n’est pas la vie de la fête. Mais il y a Kasumi. Nous pouvons jouer toutes les missions de l’histoire avec Ryu, Ayane, Momiji et Kasumi. Je dois dire que Kasumi est l’un de mes personnages préférés de la saga de combat Dead or Alive. La première fois que j’ai joué à Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge avec elle, j’ai été stupéfait.

Un autre point positif est que dans cet accouchement le sang revient en abondance. Alors que dans Sigma 2 il n’y a aucune trace, Ninja Gaiden 3 est tous des ennemis coupés en deux et en sang. Beaucoup de sang.