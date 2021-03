Razer veut devenir plus vert et appelle la communauté des joueurs à l’aider

Razer est l’un des principaux fabricants d’accessoires informatiques spécialement pour les joueurs – des PC et ordinateurs portables exclusifs aux souris, claviers et autres accessoires de jeu tels que le bon fauteuil de jeu. Aujourd’hui, l’entreprise de haute technologie basée en Californie veut faire plus pour l’environnement. En collaboration avec Conservation internationale Razer présente son plan sur 10 ans pour l’avenir avant, avec le but créer un monde plus propre et plus vert pour les générations à venir.

Sous la devise #GoGreenWithRazer avec leur nouvelle mascotte Razer Sneki Snek, l’entreprise prévoit pour travailler plus respectueux de l’environnement et ton Produits durables Fermer. Le plan est jusqu’en 2025 100% énergie renouvelable mettre. De plus, ils veulent 100% d’ici 2030 Neutralité CO2 et dans tous les produits matériaux recyclables utilisation.

Dans le cadre de la campagne verte #GoGreenWithRazer, Razer souhaite également impliquer sa communauté de joueurs dans de nombreuses initiatives: qu’il s’agisse de recycler des produits ou de sensibiliser à l’empreinte écologique et de sauver un million d’arbres avec l’aide de la nouvelle mascotte Sneki Snek.

«Avec notre campagne #GreenWithRazer avec la mascotte Sneki Snek, la communauté Razer a fait preuve d’un soutien et d’une passion incroyables. Il est extrêmement important de faire prendre conscience de l’impact que nous avons sur l’environnement. Pour cette raison, Razer a développé une campagne de développement durable pour lutter contre les changements environnementaux et climatiques. Nous voulons faire du monde un endroit meilleur pour toutes les personnes qui vivent sur notre planète ou poursuivent leur passion pour le jeu. », a déclaré le directeur général de Razer Min-Liang Tan.

Razer: les entreprises et les produits deviennent plus écologiques

Razer est déjà devenu plus vert, a confirmé Min-Liang Tan. Parce que l’entreprise grandit et se développe, la culture d’entreprise et la sensibilisation des employés sont formées dans le cadre de l’initiative de développement durable. C’est ainsi que vous souhaitez pouvoir utiliser Réduisez les plastiques à usage unique et éviter. Le but est Réduire les émissions de gaz à effet de serre, Pour préserver les habitats dans la nature et atteindre une neutralité de 100% en matière de CO2 d’ici 2030.

Certains des bureaux européens de Razer appartiennent déjà à alimenté par des énergies renouvelables. Le nouveau siège social de Razer SEA à Singapour est axé sur la durabilité et tous les sites mondiaux doivent suivre l’exemple d’ici 2025.

© Razer

Recyclez gratuitement l’ancien matériel de jeu Razer

En plus de l’entreprise elle-même, cependant, l’accent est principalement mis sur les produits Razer, qui doivent devenir plus durables à l’avenir. Il s’agit du domaine des périphériques de jeu, dont la fabrication entraîne beaucoup de déchets et de pollution de l’environnement, que Razer souhaiterait réduire massivement à l’avenir. Tous les produits, emballages et processus de production sont soumis à un examen détaillé pour s’assurer que tous Produits recyclables Fermer.

L’élimination et le recyclage des produits Razer par le client en est un élément essentiel: Razer appelle déjà ses clients à anciens périphériques Razer apportez-les à l’un des RazerStores du monde entier recycler gratuitement. À l’avenir, les nouveaux produits seront de plus en plus fabriqués à partir de matières recyclées ou matériaux recyclables Fabriqué selon les normes les plus élevées de l’industrie avec un design respectueux de l’environnement.

Sauvez un million d’arbres avec la mascotte Sneki Snek

Dans le cadre de la campagne #GoGreenWithRazer, la communauté des joueurs est également invitée à faire sa part pour le projet vert. Avec l’organisation Conservation International Razer s’est fixé l’objectif ambitieux de un million d’arbres sauvés grâce à la vente de peluches Sneki Snek et de produits écologiques.

Le soutien des fans est célébré avec de nouvelles marchandises Sneki Snek à chaque marque atteinte par 250 000 arbres supplémentaires: Chaque marchandise Sneki Snek vendue sauve 10 arbres et contribue à l’objectif d’un million d’arbres sauvés. À ce jour, selon Razer, plus de 170 000 arbres ont été sauvés qui sont plantés dans les forêts du monde entier, par exemple au Costa Rica, en Équateur, au Brésil, à Madagascar et en Indonésie.

Le nouvelle mascotte Sneki Snek de Razer et la campagne est présentée avec cette vidéo envoûtante: