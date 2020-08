Razer Blade Stealth (2020): un petit ordinateur portable de jeu à un prix très élevé

Razer ne peut tout simplement pas quitter les jeux vidéo. Le Blade Stealth était sa stratégie de sortie – du moins c’est ce que je pensais. Sorti en 2016, le Stealth était le premier Ultrabook de Razer.Il apportait l’esthétique élégante et la qualité de construction du Blade plus grande aux personnes qui vérifient simplement leur courrier électronique et saisissent des mémos, ou autre chose. Je suis tombé amoureux.

Mais à chaque nouvelle itération, Razer s’éloignait de plus en plus des idéaux de ce Stealth initial. Le Blade Stealth 2018 a abandonné le prix tant vanté de 999 $ pour une expérience plus premium. Et pour 2020? Razer considère le dernier Stealth comme le «premier Ultrabook de jeu». Avec sa carte graphique discrète et son écran 13 pouces à 300 Hz, il s’agit essentiellement d’un très petit ordinateur portable de jeu.

Très petit.

Modèles et caractéristiques du Razer Blade Stealth

Il existe trois modèles Razer Blade Stealth pour 2020. Ils ne diffèrent que par l’affichage, ne pas les internes. Tous les trois disposent du même processeur Intel Core i7-1065G7, de la même carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go.

Tout ce que vous devez décider est de choisir un écran haut de gamme. Le modèle de base répertorie pour 1700 $ d’AmazonRemove le lien non-produit et dispose d’un écran standard de 13 pouces, Full HD (1920×1080) cadencé à 60Hz. Notre unité de test est le prochain modèle (1800 $ sur Amazon), qui fournit un écran 120 Hz pour un jeu plus fluide. Le modèle haut de gamme (1999 $ sur le lien non produit AmazonRemove) dispose d’un écran tactile 4K à 60 Hz. Il n’y a pas beaucoup de différence de prix entre les trois, et l’utilisateur moyen ne verra pas beaucoup de différence entre les écrans.

Honnêtement, dans ce cas, l’option la moins chère pourrait être votre meilleur pari. Les écrans 4K et 120Hz vont réduire la durée de vie de la batterie du Blade Stealth, et pour peu de raisons. La résolution 4K est presque excessive pour un écran aussi petit. Bien que j’adore un moniteur de 120 Hz (ou plus) pour mon ordinateur de bureau, la GTX 1650 Ti n’atteindra pas ces fréquences d’images souvent dans le jeu. Cela rend l’utilisation quotidienne un peu plus douce, mais pas substantiellement alors. Nous discuterons plus loin, car nous avons reçu l’unité 120Hz pour examen.

Conception

Le talent de Razer pour la miniaturisation ne devrait pas me surprendre maintenant, et pourtant il le fait toujours. Le Blade Stealth 2020 n’est pas assez aussi petit que son prédécesseur, mais il est proche, à 11,9 x 8,2 x 0,6 pouces. Cette hauteur de 0,6 pouce est particulièrement impressionnante, juste légèrement plus épaisse que le modèle 2018, sauf que maintenant il y a une carte graphique dédiée à l’intérieur.

IDG / Hayden Dingman

Cela ne devrait pas être possible, et pourtant je tiens la preuve entre mes mains au moment où j’écris ceci. C’est tout un exploit, surtout pour les voyages. J’ai du mal à imaginer la personne qui voudrait un ordinateur portable de jeu mais qui ne peut absolument pas supporter l’idée d’une machine de 14 ou 15 pouces. Cela dit, j’ai passé années sur la route transportant des ordinateurs portables de jeu surdimensionnés comme autant de parpaings. La perspective de jeter le Blade Stealth dans n’importe quel vieux sac et d’oublier qu’il est là est convaincante.

La Blade Stealth est également une machine magnifique. Le modèle 2018 présentait l’ancien langage de conception Blade de Razer, emprunté pas si subtilement au MacBook vers 2013. À la fin de 2018, Razer était passé à un look plus moderne, échangeant le couvercle arrondi contre une dalle noire plate. Il est très propre et a probablement permis à Razer d’économiser un millimètre ou deux qui a été mieux utilisé ailleurs.

Mon seul reproche est que c’est un peu difficile à ouvrir – ou plutôt, c’est un peu difficile à savoir où il s’ouvre. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai pris le Blade Stealth, cherché la couture et réalisé que je l’avais à l’envers.

IDG / Hayden Dingman

Oh, et il y a le serpent à trois têtes. C’est un logo emblématique, ce qui est génial, à moins que vous ne souhaitiez faire fonctionner le Blade Stealth sans attirer les regards. Le noir sur noir est au moins subtil, mais on a l’impression que Razer ne peut pas décider s’il a honte de son passé de jeu ou s’il veut l’adopter. C’est un thème récurrent avec le Blade Stealth, je suppose.

À l’intérieur, vous trouverez l’écran de 13,3 pouces susmentionné. Les couleurs ne sont pas assez fidèles pour que je fasse un travail de conception professionnel sur le Blade Stealth, mais elles ressortent bien et la luminosité se situe bien au nord des 250 nits que nous utilisons pour les tests.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est très fluide, bien qu’un peu sans importance. Vous pouvez certainement admirer la façon dont vos documents Word se glissent autour de l’écran, mais c’est un effet subtil qui est ironiquement surtout perceptible lorsque vous vous retrouvez à le slummer avec un écran à 60 Hz.

Quoi qu’il en soit, je m’en voudrais de ne pas préciser que Razer a également corrigé deux des problèmes que j’avais avec les précédentes itérations de Blade Stealth. D’abord et avant tout, l’éclairage du clavier rétroéclaire correctement les touches de fonction, à la fois les étiquettes principales et secondaires. C’était l’un de mes plus gros griefs avant, c’est donc formidable de pouvoir régler le volume ou la luminosité sans avoir besoin de plisser les yeux. J’adore aussi taper sur le Blade Stealth. Si vous en achetez un principalement pour le travail (c’est-à-dire l’écriture), rassurez-vous, c’est parfait pour cela.

IDG / Hayden Dingman

L’autre amélioration est l’ajout d’un deuxième port USB-C. Je pense toujours que l’USB-C est une bonne affaire: une charge rapide est bien, mais le câble est toujours fragile, dépassant à un angle de 90 degrés. Cependant, comme le nouveau port se trouve de l’autre côté de l’ordinateur portable par rapport à celui existant, vous gagnez au moins la commodité de charger à partir de l’un ou l’autre emplacement.

Performance

La performance est l’endroit où l’examen du Blade Stealth devient délicat. Comme je l’ai dit, Razer prétend qu’il s’agit du «premier Ultrabook de jeu», ce qui est … discutable. Le Surface Book 3 de Microsoft comprend une GTX 1660, le Dell XPS 15 contient le même 1650 Ti Max-Q que notre Blade Stealth et l’Asus ROG Zephyrus G14 possède un RTX 2060 Max-Q à l’intérieur.

Je dirais que tous ces ordinateurs portables sont de la même classe que le Blade Stealth. Aucun n’est aussi petit, mais Razer n’a pas affirmé qu’il s’agissait du premier Ultrabook de jeu de 13 pouces, juste le premier Ultrabook de jeu. période, et c’est un tronçon.

Pourtant, c’est un champ peu peuplé pour le moment, et difficile à juger. Les critiques sont souvent une question de taxonomie, ce qui signifie que nous devons décider si le Blade Stealth est plus le jeu ou Ultrabook. Déterminer comment classer le Blade Stealth détermine également à quelle hauteur nous fixons la barre des performances. Est-ce une machine de travail surpuissante? Ou un ordinateur portable de jeu sous-alimenté?

C’est les deux, bien sûr, comme nous le voyons avec nos résultats Cinebench. Utilisé pour mesurer les performances du processeur à courte rafale, le Blade Stealth n’est pas l’implémentation la plus rapide du processeur Core i7-1065G7 – l’un des plus lents, en fait – mais il se situait à portée de main du Dell XPS 13 et du Microsoft Surface Book 3 .

IDG / Hayden Dingman

Par rapport aux processeurs haut de gamme? Le XPS 15 et le Zephyrus G14 font sauter le Blade Stealth hors de l’eau. Ce dernier affiche une performance particulièrement forte: son AMD Ryzen 9 transpire à peine.

Notre test HandBrake a démontré la même chose. Nous encodons un fichier MKV de 30 Go jusqu’au préréglage «Tablette Android», une tâche longue qui teste le processeur sur une longue période. Encore une fois, le Blade Stealth fonctionne assez bien pour un Ultrabook, mais terriblement à côté des ordinateurs portables avec des processeurs de jeu plus standard (lire: puissants).

IDG / Hayden Dingman

Et les graphiques? Après tout, c’est un le jeu Ultrabook. Lorsque nous avons exécuté le Blade Stealth à travers le test Sky Diver de 3DMark, il a pris d’assaut les Ultrabooks qui reposent sur des graphiques internes, comme le XPS 13 – sans doute la concurrence la plus proche en ce qui concerne ce facteur de forme 13 pouces.

IDG / Hayden Dingman

Si cela ne vous dérange pas un pouce ou deux supplémentaires d’ordinateur portable, la question devient plus confuse. N’oubliez pas que le Surface Book 3 et le XPS 15 incluent tous deux des cartes graphiques, tout comme le Prestige 14. Le Blade Stealth n’a pas l’air aussi impressionnant à côté d’eux. Pire encore, le RTX 2060 du Zephyrus G14 fume le Blade Stealth. Le laisse absolument dans la poussière. Voici plus de preuves, sous la forme de Rise of the Tomb Raider.

IDG / Hayden Dingman

Le Zephyrus G14 n’est pas un ordinateur portable de jeu monstre. À 12,8 x 8,7 x 0,7 pouces, c’est un dixième de pouce plus épais que le Blade Stealth et environ un pouce de plus. Et à en juger par les résultats, c’est un ordinateur portable de jeu arrêt complet, pas un hybride. Oh, et ai-je mentionné que c’est 300 $ moins cher?

Le Blade Stealth est un ordinateur portable impressionnant. Incroyable, vraiment. C’est un Ultrabook 13 pouces avec beaucoup de puissance sous le capot. Mais à quel prix? Emballer autant de performances dans le Blade Stealth signifie qu’il est assez cher à la fois en tant que machine de travail et en tant que machine de jeu – le premier parce que vous payez pour des performances dont vous n’avez peut-être pas besoin, le second parce que le rapport prix / performances est biaisé. faveur de la miniaturisation. Même la lame 15 pouces de Razer se vend à 1599 $ avec un Core i7-10750H et une GTX 1660 Ti plus puissants. En augmentant jusqu’à 1799 $ (ou le coût de notre unité d’examen Blade Stealth), vous obtenez une lame de 15 pouces avec un RTX 2060 et un écran 144Hz.

Le Blade Stealth est certainement plus performant que le XPS 13 au prix similaire et beaucoup moins cher que le Surface Book 3 à 2799 $, de sorte que Razer n’est pas tout à fait en décalage avec ses prix. Mais c’est une route étrange que nous avons empruntée, offrant de plus en plus de performances dans ces ordinateurs portables 13 pouces délicats (et censés être centrés sur le travail). Je pense que j’ai mieux aimé le Blade Stealth quand il coûtait 999 $ et en faisait la moitié moins.

Le seul domaine où le Blade Stealth brille vraiment – du moins pour un ordinateur portable de jeu – est la durée de vie de la batterie. Notre test de batterie consiste à mettre en boucle une vidéo 4K, avec l’ordinateur portable réglé sur une luminosité de 250 nits, jusqu’à ce que l’ordinateur portable meure. Ce n’est pas entièrement indicatif des performances de jeu, qui sont plus gourmandes en énergie, mais nous donne un bon point de comparaison. Le Blade Stealth fonctionne admirablement, avec un peu moins de 10 heures d’autonomie sur l’écran 120 Hz. Attendez-vous à ce que le modèle 60 Hz dure encore plus longtemps.

IDG / Hayden Dingman

C’est impressionnant, étant donné que la plupart des ordinateurs portables de jeu ont encore du mal à atteindre même quatre ou cinq heures d’autonomie. Le Blade Stealth se compare même favorablement à certains Ultrabooks, comme le MSI Prestige 14 et le XPS 15. (L’Asus ROG Zephyrus G14, à la manière d’un véritable ordinateur portable de jeu, meurt en un peu plus de six heures.)

En bout de ligne

J’ai adoré mon temps avec le Razer Blade Stealth, comme j’ai adoré ceux qui m’ont précédé. Mais cette fois, j’ai eu du mal à cerner le public visé. Pris dans le vide, le Blade Stealth est à la fois une machine de travail fantastique et une machine de jeu solide – si vous pouvez ignorer qu’il coûte plus cher que des machines comparables en tous les deux catégories.

Mais bon, peut-être que les professionnels qui travaillent ne se sont jamais présentés pour Razer. Les gens certainement savoir Razer pour les jeux, et je ne serais pas surpris si ses fans les plus virulents exigeaient que le Blade Stealth soit ce qu’il n’avait jamais été prévu. Si c’est le cas, eh bien, c’est dommage. La Blade Stealth de cette année est une prouesse technique, une merveille d’ingénierie, mais je ne sais pas trop pourquoi Razer s’est donné la peine lorsque la lame de 15 pouces remplit à peu près le même rôle, et pour moins cher. Achetez simplement un plus grand sac.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

