Raya et le dernier dragon gagne 8,6 millions de dollars au box-office

Disney se retrouve dans un endroit autrefois familier lors de sa dernière version Raya et le dernier dragon a dépassé le box-office du week-end. Même si la fantaisie / aventure animée est également disponible sur Disney + via Premier Access (ce qui signifie que les abonnés peuvent payer 30 € supplémentaires pour le diffuser), le titre a rapporté 8,6 millions de dollars lors de son premier week-end de sortie. C’était assez bon pour battre la concurrence dans un paysage de box-office toujours mauvais mais en amélioration.

Raya et le dernier dragon stars Kelly Marie Tran et Awkwafina. Les critiques ont bien répondu, d’une manière générale, à la fonctionnalité originale, qui détient actuellement un taux d’approbation de 95% sur Rotten Tomatoes. On ne peut s’empêcher de se demander ce que celui-ci aurait pu faire dans des circonstances normales.

La semaine dernière, Tom et Jerry a fait ses débuts avec plus de 14 millions de dollars, ce qui représente l’une des meilleures ouvertures de l’année dernière. L’hybride d’animation et d’action réelle a chuté de 53% dans sa deuxième image, gagnant 6,6 millions de dollars. C’est également une situation où le film est actuellement diffusé en streaming, sans frais supplémentaires, sur HBO Max. Il s’élève actuellement à un total mondial de 57,2 millions de dollars.

Le numéro trois était l’adaptation longtemps retardée de YA Chaos Walking. Avec Daisy Ridley et Tom Holland, le film a rapporté 3,4 millions de dollars. Il n’a pas été accueilli par une réponse trop gentille de la part des critiques et, finalement, Lionsgate a décidé de réduire ses pertes. Le blockbuster réalisé par Doug Liman aurait un budget au nord de 100 millions de dollars. Ces pertes seront donc considérables, c’est le moins qu’on puisse dire. Surtout compte tenu du fait qu’il n’a pris jusqu’à présent que 2,6 millions de dollars à l’étranger.

Pour compléter le top cinq étaient Boogie, une nouvelle version spécialisée de Focus Features, qui a rapporté 1,2 million de dollars. Cet avenir a été largement stimulé par les théâtres de New York, qui ont finalement pu rouvrir ce week-end. Pour compléter le top cinq était Croods: un nouvel âge avec 780 000 €. La suite animée ne cesse de progresser, avec un total national de 53,6 millions de dollars

La réouverture des théâtres de New York est le signe que les choses sont, très lentement, peut-être en train de revenir à la normale. La distribution des vaccins s’accélère. Si tout se passe bien, peut-être au début de l’été, nous pourrions voir des résultats au box-office encore une fois bons, sans mises en garde douloureuses. Cela permettrait à son tour d’ouvrir la voie au retour des blockbusters et de freiner les retards de date de sortie. Mais nous n’y sommes pas encore tout à fait. Vous pouvez consulter la liste complète des dix meilleurs revenus au box-office du week-end ci-dessous. Ces chiffres nous parviennent via The Numbers.

1. Raya et le dernier dragon – 8,6 millions de dollars

2. Tom et Jerry – 6,6 millions de dollars

3. Marcher dans le chaos 3,4 millions de dollars

4. Boogie – 1,2 million de dollars

5. Les Croods: un nouvel âge – 780 000 €

6. Les petites choses – 550 000 €

7. Wonder Woman 1984 511 000 €

8. Le tireur d’élite – 500 000 €

9. Judas et le Messie noir – 282 000 €

dix. Chasseur de monstre – 260 000 €

