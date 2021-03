Ray Fisher, WarnerMedia & Vigilance à la poursuite de la justice

Ray Fisher ne restera pas silencieux. L’acteur reste vigilant dans sa quête de justice après que WarnerMedia Studios ait rejeté ses allégations de racisme et d’inconduite sur le film dirigé par Joss Whedon Ligue de justice ensemble.

Fisher a allégué que Warner Bros., une filiale de WarnerMedia, avait tenté d’empêcher une enquête sur un comportement à caractère raciste sur le plateau de tournage, tandis que les dirigeants du studio contestaient ses affirmations.

L’acteur a rendu public son expérience négative sur le plateau de tournage en juillet 2020 lorsqu’il a affirmé que le réalisateur Joss Whedon avait montré un comportement abusif sur le plateau et avait été activé par les producteurs de Warner Bros.

Fisher, qui joue Cyborg dans les films DC Extended Universe, a affirmé que des coupes et des modifications avaient été apportées à Ligue de justice dans un effort pour diminuer et saper le rôle des personnages noirs.

« Apparemment, certaines personnes de WarnerMedia pensent qu’une salle pleine de cadres disent ‘nous ne pouvons pas [have] un homme noir en colère au centre du film « (puis réduire / supprimer tous les Noirs et POC de ce film) n’est pas raciste », l’acteur écrit sur Twitter. « Impair. »

Depuis ses premières déclarations, le studio et Fisher se sont engagés dans un jeu très public, a-t-elle déclaré, alors que Warner Bros. faisait des tentatives constantes pour discréditer l’acteur.

En septembre, Warner Bros. a riposté contre les affirmations de Fisher, affirmant que l’acteur avait refusé de coopérer ou de rencontrer l’enquêteur indépendant qu’ils affirmaient avoir « insisté » pour qu’ils embauchent, une affirmation qu’il conteste.

« Cet enquêteur a tenté à plusieurs reprises de rencontrer M. Fisher pour discuter de ses préoccupations mais, à ce jour, M. Fisher a refusé de parler à l’enquêteur », a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué écrit. << Warner Bros. reste attaché à la responsabilité et au bien-être de chaque membre de la distribution et de l'équipe de chacune de ses productions. Il reste également déterminé à enquêter sur toute allégation spécifique et crédible d'inconduite, que M. Fisher n'a jusqu'à présent pas fourni. . "

Fisher a également déclaré qu’un accord de non-divulgation l’empêchait de diffuser les détails spécifiques des allégations.

Mais les accusations ne sont pas les premières du genre contre Whedon et Hollywood en général, et les efforts de vigilance de Fisher sont la preuve que le temps est peut-être enfin écoulé pour les puissants studios qui essaient constamment de faire taire les acteurs noirs.

Fisher continue d’accuser Warner Bros. d’inconduite raciste.

Le dernier développement de la saga est la critique de Fisher de l’enquête sur les allégations, alors qu’il continue de contester les commentaires de la PDG de WarnerMedia Studios, Ann Sarnoff.

Dans une interview du 22 mars, Sarnoff a défendu l’enquête des studios et a rejeté les affirmations de Fisher selon lesquelles une falsification avait eu lieu.

«Notre enquêteur, la juge Katherine Forrest, a publié des déclarations concernant spécifiquement [DC Films president] Walter Hamada, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve d’ingérence de Walter dans l’enquête », a déclaré Sarnoff.

«Elle a dit que les coupes effectuées dans la version Joss Whedon de Ligue de justice n’étaient pas racistes. Nous l’avons pris très au sérieux, nous avons donc embauché l’un des meilleurs enquêteurs et lui avons donné une marge de manœuvre considérable.

Sarnoff a également déclaré qu’elle n’était pas au courant d’une NDA qui empêcherait Fisher de partager une allégation détaillée, à laquelle un représentant de Fisher a répondu, « M. Fisher n’est plus sous NDA et commentera davantage le cas échéant pour le faire. »

Sarnoff a poursuivi en expliquant que le studio avait tenté de remédier aux mauvais traitements de Fisher en lui offrant un rôle dans le prochain film autonome de DC, Le flash.

« Il n’y avait vraiment rien que Walter ait fait contre Ray – en fait, il lui a offert un rôle dans le film Flash », a déclaré Sarnoff. «Walter se trouve être une personne de couleur, donc il sait ce que ça fait. Il fait intervenir des voix diverses à un rythme accéléré, plus que quiconque dans le passé.

Cependant, Fisher a déclaré que son personnage avait été retiré de Le flash film et a qualifié le studio de sourd de ton pour avoir tenté d’utiliser la race de Walter Hamada comme justification du silence d’une autre personne de couleur.

La déclaration sur la race de Hamada révèle l’ignorance de Warner Bros. sur les nuances du racisme en comparant les expériences de différentes minorités.

Fisher étiquetant la déclaration « la définition absolue du ton sourd » explique comment les expériences des minorités raciales sont souvent généralisées et déformées.

La résilience de Fisher révèle les enjeux élevés du visage de l’acteur noir dans l’appel au racisme.

Fisher s’est également tourné vers Twitter pour appeler le studio pour avoir déformé la vérité et permis ce qu’il perçoit comme une culture du racisme.

Il a continué à partager des détails sur la façon dont son personnage avait été retiré du film lors de conversations en coulisses.

Fisher a conclu en soulignant que WarnerMedia n’avait pas divulgué publiquement les conclusions de l’enquête.

Comme Fisher l’a déclaré, l’interview de Sarnoff a noté ce que l’enquête n’a pas révélé, mais n’a pas révélé quelles conclusions potentielles, le cas échéant, ont été découvertes sur une inconduite sur le plateau.

Les allégations révèlent un déséquilibre des pouvoirs alors que la publicité d’un acteur sur l’environnement de travail toxique a été annulée à plusieurs reprises, mais Fisher a prouvé qu’il ne sera pas réduit au silence alors qu’il continue d’exprimer ses préoccupations.

Fisher a fait des déclarations de cette nature sans relâche depuis la mi-2020, mais peu de progrès ont été réalisés. En fait, ses accusations vocales faisaient potentiellement partie de ce qui les a poussés à écrire son personnage hors de Le flash car le studio n’a pas réussi à se réconcilier avec l’acteur.

En affrontant un réalisateur de premier plan comme Whedon et les innombrables employés de WarnerMedia qui ont permis son comportement présumé, Fisher est une armée composée d’un seul homme dans sa poursuite continue de la justice.

Il est prouvé que les microagressions raciales ont un impact néfaste sur la santé mentale et physique des Noirs.

C’est pour cette raison que des acteurs tels que John Boyega ont exprimé le devoir de diligence des studios en protégeant les acteurs noirs contre les abus raciaux.

Pourtant, alors que WarnerMedia continue de rejeter les affirmations de Fisher et d’écarter les personnages noirs, il est clair qu’un seul acteur ne peut pas changer le visage d’une industrie perpétuant le racisme.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.