Ray Fisher reviendrait en tant que Cyborg dans Justice League 2 si Zack Snyder lui donnait l’appel

Après quelques mois tumultueux, il a été récemment annoncé que Ray Fisher ne continuerait plus dans le DCEU dans le rôle de Cyborg. Campagne de médias sociaux de Fisher pour répondre aux allégations d’abus qui, selon l’acteur, ont été menées sur les plateaux de 2017 Ligue de justice est ce qui a conduit à son retrait de la franchise. Dans une nouvelle session Instagram Live, un fan a demandé à Fisher s’il reviendrait en tant que Cyborg si Warner Bros. Ligue de justice 2, et l’acteur a répondu par un oui ferme.

« Je décrocherais définitivement le téléphone. Il n’y a aucun moyen que je ne décroche pas le téléphone, c’est fou. Même si [Zackj] vient de m’appeler pour dire ce qui se passe, ce téléphone est en train d’être décroché. Il pourrait être comme, « Yo, je vais faire un Dawn of the Dead 2 et nous voulons que vous jouiez un zombie, » je serais comme, mettez-moi juste à l’arrière, ça me va. «

Il semble que la seule façon dont Ray Fisher serait intéressé à revenir au DCEU serait de savoir si Zack Snyder est à la tête du projet. Dans le passé, l’acteur avait publié une déclaration officielle sur Twitter discutant de son retrait du rôle de Cyborg par Warner, et de sa détermination à continuer de faire pression pour que ses allégations d’abus soient tenues pour responsables.

« J’ai reçu la confirmation officielle que Warner Bros. Pictures a décidé de me retirer du casting de The Flash. Je ne suis pas du tout d’accord avec leur décision, mais c’est une décision qui n’est pas surprenante. Malgré l’idée fausse, l’implication de Cyborg dans The Flash était beaucoup plus grande. qu’un camée – et pendant que je pleure l’opportunité manquée de ramener Victor Stone à l’écran, faisant prendre conscience des actions de [President of DC Films at Warner Bros. Pictures] Walter Hamada s’avérera être une contribution beaucoup plus importante à notre monde. «

Suite aux remarques de Fisher contre Hamada, Warner avait publié une déclaration officielle dans laquelle ils déclaraient leur soutien à Hamada, déclaraient qu’une enquête avait été menée en réponse aux plaintes de Fisher et que l’enquête était maintenant terminée et que des mesures correctives avaient été prises. Fisher, cependant, reste insatisfait des résultats de l’enquête. Récemment, il a publié un clip sur les réseaux sociaux de sa dernière conversation avec l’enquêteur indépendant de WarnerMedia le 11 décembre 2020, déclarant qu’il espérait que « cela se prête à la vérité de l’enquête et à la crédibilité de mes affirmations actuelles contre le danger de Walter Hamada. comportement. »

« Vous avez été un gentleman et je dirai que vous avez été un homme de parole. Et c’est ce que nous avons rapporté à la société. C’est-à-dire que vous nous avez dit que vous nous donniez des noms, vous nous avez donné des noms . Vous nous avez dit que vous alliez nous rencontrer un jour particulier à une heure donnée, vous n’avez jamais essayé de reporter, vous nous avez même donné des informations après cela. Vous avez été un homme de parole. Vous êtes quelqu’un que nous avons trouvé extrêmement crédible. Et le fait que vous ayez tant risqué fait partie de ce qui se prête à votre crédibilité. Mais aussi, les faits parlent d’eux-mêmes. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. La mini-série en quatre parties sortira sur HBO Max en mars. Cette nouvelle provient de Screenrant.

