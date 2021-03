Ray Fisher accuse Joss Whedon de «  collaboration au gaz  » lors des reprises de la Ligue de la justice

Alors que la sortie de Justice League de Zack Snyder a été la principale grande nouvelle dans le fandom DCEU au cours de la dernière année, les accusations de comportement abusif que l’acteur de Cyborg Ray Fisher a portées contre le cinéaste Joss Whedon à partir de leur temps passé ensemble sur les plateaux de 2017 Ligue de justice. Dans une nouvelle interview avec VanityFair, Fisher a décrit l’attitude de Whedon comme étant responsable de « gaslighting » les acteurs et l’équipe du film.

« Ce qui a fini par se passer, je pense, était un peu un gaslighting collaboratif que nous avons obtenu de Joss. Nous avons fini par recevoir un e-mail avant le redémarrage, je pense qu’il a été envoyé à l’ensemble de la distribution. C’était un e-mail disant: «Hé, nous essayons vraiment de rassembler ça. C’est évidemment une situation difficile. Toutes les questions, commentaires, bla, bla, bla, n’hésitez pas à les transmettre. « Nous avons appris assez rapidement que ce n’était pas du tout le cas. C’était juste les subtilités de ce qui allait vraiment se passer, c’est-à-dire , Je ne vais pas trop m’étendre là-dessus. Le fait est qu’une enquête est en cours à ce sujet, et nous essayons de remettre tout sur les rails.

Alors que l’e-mail initial semblait assez prometteur, Ray Fisher poursuit en déclarant qu’il était évident dès le début que Joss Whedon était toujours contrarié par la mauvaise réception de son précédent film de super-héros, Âge d’Ultron, qui a fini par éclairer ses décisions sur les ensembles de Ligue de justice.

« Vous pouvez le voir dans certaines des scènes qui ont été produites. Flash tombant sur Wonder Woman’s [chest] est quelque chose qu’il a extrait d’Age of Ultron et vient de copier-coller ici. Lors de ma première conversation créative avec lui, il n’arrêtait pas d’appeler accidentellement « Diana » « Natasha », ce qui est fou. C’était dans la conversation qu’ils m’ont fait avoir avec lui avant de me donner le scénario. Il y avait beaucoup de dépréciations sur le plateau. Il y a eu beaucoup de moqueries, à la fois des travaux précédents et des acteurs et des gens. Il m’a comparé à un moment donné à Robert Downey Jr. Et a dit: «Écoutez, je n’aime pas prendre des notes de qui que ce soit, pas même de Robert Downey Jr . » Et j’ai dit: « Eh bien, d’accord. Quoi qu’il en soit … »

Il semble d’après le récit de Fisher que Whedon a vu Ligue de justice comme moyen de compenser la réception pour Âge d’Ultron, même si les deux franchises sont très différentes en termes de thèmes et de ton. Après cette fouille concernant Robert Downey Jr., Fisher explique qu’il a réalisé que le tournage du film n’allait pas être le genre d’expérience de collaboration que l’e-mail initial avait promis.

« C’était la première conversation téléphonique que lui et moi avions eue à propos du script. Et donc, deux notes, il me coupa la parole et partit, boum. C’est ce que c’est. Et je dis: » D’accord, l’e-mail que vous avez envoyé n’était pas ce que je reçois en ce moment. Je vais donc prendre le relais et revenir en arrière. « Mais vous pouvez dire qu’il avait beaucoup de ressentiment pour ce qu’était la situation avec le côté Marvel des choses. C’était juste bizarre et étrange. Mais nous avons fini par en avoir le plus gros. de tout ce qu’il traversait à l’époque. Je ne sais pas ce que c’était, mais quoi que ce soit, je ne peux pas continuer … Ce genre de choses ne peut pas continuer. Je veux dire, j’ai dit avant: si c’est le seul film que j’ai la chance de faire, je vais le prendre et c’est parti, car il n’y aura jamais un autre film qui se passe comme ça. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle vient de Vanity Fair.

