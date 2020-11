Rattrapé! Le nouveau moteur 6 cylindres en ligne de Mazda se laisse voir (en partie)

Le document qui résume les résultats financiers du dernier trimestre (juillet à septembre 2020) par Mazda révèle également une surprise: pour la première fois, nous avons pu voir (une partie) du nouveaux moteurs six cylindres en ligne annoncé en 2019.

Le nouveau moteur apparaît dans une image révélatrice qui a illustré l’une des pages de la présentation consacrée aux «Investissements pour augmenter la valeur de la marque (Technologie / Produits). Sur ce sujet, nous en avons appris davantage sur ce qui se passera au cours des deux prochaines années chez Mazda et même après – de l’intégration de Mazda Connect 2 à d’autres modèles (CX-5, CX-8 et CX-9), aux mises à jour de la mécanique existante (non spécifié) et i-Activsense (assistance à la conduite).

Mais les plus intéressantes sont les nouvelles concernant les nouveaux moteurs et l’architecture que nous verrons jusqu’en 2022, parmi lesquelles, les nouveaux moteurs six cylindres en ligne comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Et après

Le document montre qu’il y aura trois moteurs six cylindres en ligne: deux essence et un diesel. La deuxième unité à essence utilisera la technologie Skyactiv-X que nous connaissons déjà dans l’un des moteurs quatre cylindres de 2,0 l équipant les Mazda3 et CX-30.

Avec le nouveau six cylindres en ligne de Mazda, il y aura également une nouvelle architecture à propulsion arrière (elle permet également à quatre roues motrices) qui, semble-t-il, servira de successeur à la Mazda6, en plus d’un éventuel coupé – tous deux anticipés par concepts Vision Coupé et RX Vision – et même le successeur du CX-5.

La nouvelle architecture de propulsion arrière aura plus de moteurs. Il y aura des moteurs à quatre cylindres en ligne positionnés longitudinalement (également visible sur l’image du haut). Jusqu’à présent, seule la MX-5 avait cette configuration (moteur quatre cylindres en traction longitudinale avant et arrière), qui sera désormais étendue à la nouvelle architecture.

Il convient également de noter que les futurs modèles basés sur cette nouvelle architecture seront complétés par un système hybride doux 48 V (Mazda3 et CX-30 ont 24 V) et il y aura encore de la place pour un hybride brancher (le moteur + la transmission au centre de l’image). Les efforts d’électrification de Mazda jusqu’en 2022 seront également complétés par l’utilisation du moteur Wankel comme prolongateur d’autonomie – qui devrait atteindre le MX-30 en 2022 et pourrait atteindre plus de modèles.

Plus de nouvelles

Si l’aperçu des moteurs six cylindres en ligne est à l’honneur, l’actualité du futur proche de Mazda ne s’arrête pas là. Nous verrons des fonctionnalités telles que des mises à jour en direct atteindre Mazda et d’autres liées à la connectivité, et pour la période post-2022, le fabricant a déjà annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle plate-forme pour ses tramways de prochaine génération.

Bien que les résultats financiers du dernier trimestre aient révélé des chiffres défavorables, conséquence de la pandémie que nous avons tous traversée, avec une perte d’environ 212 millions d’euros, nous ne voyons pas, dans les années à venir, un ralentissement de rythme – l’actualité ne semble pas manquer au constructeur.

Comme tout le monde dans l’industrie, Mazda optimise et révise également les procédures (au niveau de la production, par exemple) pour faire face aux conséquences du Covid-19 – l’un des objectifs de la révision de ses plans qu’elle a fait connaître est de réduire O seuil de rentabilité -, mais il n’y a pas eu de changement par rapport aux montants consacrés aux investissements qui avaient déjà été décidés avant Covid.