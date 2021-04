Ratchet & Clank: Rift Apart Trailer Trends sur YouTube avec 1,1 million de vues

Il y a deux semaines, il y avait une tonne de bavardages sur l’accent excessif de Sony sur les superproductions, mais pour être honnête, le détenteur de la plate-forme a mis les médias à sa place. Une série d’aperçus superlatifs pour la roguelite de science-fiction décalée Returnal a élevé le statut de cette version à des niveaux astronomiques, et maintenant une bande-annonce de Ratchet & Clank: Rift Apart a la gueule des joueurs.

En fait, cette bande-annonce a attiré 1,1 million de vues en un peu plus de 24 heures sur YouTube et est actuellement la 14e vidéo la plus tendance sur le site Web au moment où nous écrivons ceci. Ce sont d’énormes mesures pour la série, qui a toujours été populaire mais n’a jamais appartenu à cet échelon supérieur des franchises PlayStation grand public.

Il convient de rappeler qu’au moment de sa sortie, le redémarrage de Ratchet & Clank sur PS4 était le titre le plus vendu de tous les temps par Insomniac Games. Il a été rapidement dépassé par Spider-Man de Marvel, bien sûr, mais on a l’impression que Rift Apart est certainement bien placé pour devenir l’entrée la plus vendue de la série jusqu’à présent – seul son prix peut potentiellement le retenir à ce stade.

Nous devons dire que la gamme de fenêtres de lancement de la PS5 a été excellente jusqu’à présent. Entre les goûts de Demon’s Souls, Sackboy: A Big Adventure, Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart, il y a eu une tonne de variété et des trucs de très haute qualité. Ce qui est excitant, c’est que nous n’avons presque rien vu des suites imminentes comme Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok.

Beaucoup ont critiqué la stratégie de relations publiques de la société ces derniers temps, mais PlayStation Studios semble tirer à tous les cylindres alors que cette génération se met en route. Nous avons hâte de connaître l’état des lieux de cette semaine…