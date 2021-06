Ratchet & Clank: Rift Apart PS5 Bundle se faufile dans la chaîne de vente au détail française

bonne chance pour en trouver un

Ratchet & Clank: Rift Apart devrait recevoir un pack matériel PlayStation 5 en France cette semaine, à la suite de plusieurs rapports. Plus tôt dans la semaine, nous avons vu des images floues d’un entrepôt qui semblaient confirmer le colis, bien que nous n’ayons pas pu vérifier les images. Maintenant, l’art de la boîte officielle a été découvert par Station of Play.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une conception matérielle personnalisée et qu’elle comprend simplement une PS5 standard, un contrôleur DualSense et une copie du nouveau jeu d’Insomniac. Il est prévu de sortir ce vendredi avec un prix prévu de 569,99 € (~ 694 €) et sera probablement vendu en quelques secondes. Station of Play affirme qu’environ 10 000 à 12 000 bundles seront disponibles.

Il n’y a aucun mot sur ce bundle arrivant dans d’autres pays, mais étant donné que Sony ne l’a pas encore officiellement annoncé pour la France, ce n’est certainement pas impossible. Des packs comme celui-ci ont évidemment beaucoup de sens, mais la PS5 est en rupture de stock depuis son lancement, donc beaucoup ne s’y attendaient pas jusqu’à ce que cette situation se stabilise. Nous contacterons l’entreprise pour plus d’informations.