Ratchet & Clank: Rift Apart partage plus de détails sur son gameplay et ses paramètres

De la présentation de sa démo étendue et non coupée lors de la Soirée d’ouverture en direct d’hier, Ratchet & Clank: Rift Apart c’est sur les lèvres d’une grande partie des joueurs du monde entier. Jeux insomniaques a profité de la célébration de gamescom 2020 pour jeter de nouvelles données sur la prochaine aventure de ce duo bien connu, et cette fois il a été révélé plus d’informations sur le gameplay et les paramètres du travail.

Dans une interview publiée par le média JeuxRadar, le directeur créatif du jeu, Marcus Smith, a déclaré que grâce à l’audio 3D et aux fonctionnalités du DualSense, il sera possible “sentir” la façon dont le personnage traverse les fissures dimensionnelles. Mais ce ne sera pas le seul avantage que la commande de Playstation 5, sinon quoi Grâce à ses déclencheurs adaptables, les rafales de feu peuvent être contrôlées d’armes. Par exemple, ce ne sera pas la même chose de tirer un fusil de chasse en appuyant à fond sur R2 que d’appuyer un peu.

Quant au réglage de Ratchet & Clank: Rift Apart, Smith a souligné que malgré ce que de nombreux fans pensaient, cette livraison ce ne sera pas une suite directe à Into the Nexus, un titre mis en vente en 2013 pour Playstation 3. Et quand il s’agit de la femelle Lombax qui apparaît à la fin de la démo, ils n’ont pas voulu en révéler trop, mais ils ont confirmé que Ceci est une version de Ratchet d’une autre dimension. Cette déclaration confirmerait l’arrivée d’un Ratchetverse.

Ratchet & Clank: Rift Apart ça va juste mettre Playstation 5 et ira en vente à une date proche du lancement de ladite console, qui vise à atteindre les magasins du monde entier pendant la novembre prochain. Et pour finir, nous vous rappelons qu’il y a quelques minutes il a été révélé que le titre figurera deux modes graphiques pour choisir entre une résolution plus élevée ou un taux de FPS plus élevé lorsque vous jouez.

