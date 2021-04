Ratchet & Clank: Rift Apart est incroyablement beau dans le gameplay prolongé de la PS5

Comme promis, PlayStation a laissé tomber plus de 15 minutes de nouveau gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart dans sa dernière diffusion State of Play. Pour être franc, la prochaine exclusivité PS5 semble tout à fait ridicule. La fidélité visuelle exposée ici est parfois vraiment absurde, au point que nous ne pouvons presque pas croire ce que nous regardons.

La partie la plus folle, cependant? Cela doit être ces temps de chargement – ou leur absence. Cela a déjà été souligné, mais Rift Apart utilise pleinement le SSD ultra-rapide de la PS5. Le jeu peut charger des environnements totalement différents presque instantanément, permettant à Ratchet – ou au nouveau personnage Rivet – de sauter à travers différentes dimensions de manière transparente. C’est, comme le dirait le rédacteur Sammy Barker, « bonkers ».

Il y a aussi beaucoup à glaner dans cette longue démonstration de gameplay. Ratchet est maintenant plus mobile que jamais et les failles susmentionnées vous permettent de naviguer sur les champs de bataille à une vitesse vertigineuse. Non seulement cela a l’air incroyable, mais Rift Apart semble être un plaisir à jouer.

Dans quelle mesure êtes-vous emballé par les débuts de Ratchet & Clank sur PS5? Je me demande comment Insomniac Games le fait dans la section commentaires ci-dessous.