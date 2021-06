Ratchet & Clank: Rift Apart – 9 raisons pour lesquelles vous devriez absolument jouer à l’aventure galactique

Le duo de héros galactiques Ratchet et Clank ça finit sur elle première aventure PS5. Pourquoi cherchez-vous absolument l’Omni-Key et Ratchet & Clank : Faille à part devrait jouer, nous vous disons dans cet aperçu.

La nouvelle aventure pleine d’esprit de Ratchet et Clank

Pratiquement aucune autre franchise n’est aussi étroitement liée à la longue histoire de PlayStation que « Ratchet & Clank ». Depuis le premier volet pour la PS2 en 2002, les deux héros doivent se préserver l’un de l’autre Icônes PlayStation et sont devenus un élément indispensable des consoles Sony. Le développeur Insomniac Games a presque officieux avec le courageux Lombax et son pote robot mascotte PlayStation créés qui inspirent des générations de joueurs à ce jour.

© Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

C’est surtout que Esprit et charme de la série qui savent plaire. Aussi précaire que puisse être la situation pour le duo de héros, quelqu’un détend toujours l’ambiance avec un dicton amusant. Souvent, les sauvetages sont plus susceptibles de se produire à cause d’accidents de Ratchet ou d’autres personnages.

Rift Apart fonctionne sur la même piste de grind. L’habituel L’humour dans la série est également au premier plan dans les débuts de la PS5 et apporte une aventure divertissante, où nous adorons passer une session de joueur de bien-être sur le contrôleur DualSense.

De quoi parle Rift Apart ?

Dans la dernière aventure, le duo de héros Ratchet et Clank se retrouvent dans des dimensions différentes. Ennemi juré Dr. Infâme a la Dimensionateur attrapé et amène ainsi le continuum espace-temps dans le chaos. Le méchant mécanique veut devenir le seul dirigeant dans une dimension qui lui est propre.

© Sony Interactive Entertainment

Il appartient maintenant à Ratchet et Clank de tout remettre sur les rails et de récupérer le Dimensionator. Ils reçoivent une aide inattendue…

Rencontrez la nouvelle héroïne Rivet

Ratchet et Clank ne voyagent pas seuls sur les différentes planètes et tentent de déjouer les plans de Nefarious. Ils obtiennent l’aide d’un combattant de la résistance Lombax nommé Rivet. Cela vient de la dimension que Nefarious fait maintenant sienne et représente la contrepartie de Ratchet, qui est le dernier Lombax survivant dans sa dimension.

© Sony Interactive Entertainment

En tant que deuxième personnage jouable à côté de Ratchet, elle a tout derrière ses grandes oreilles et sait utiliser les différents gadgets et son expérience du combat contre les adversaires.

La folie des armes à feu absolue

Il n’y a pas de jeu « Ratchet & Clank » sans un jeu dissolu et arsenal complètement exagéré. Pas pour rien, la série est aussi populairement appelée Jeu de tir à la troisième personne intitulé – tout tourne autour des puissants amplificateurs d’argumentation de différentes conceptions. Vous pouvez transformer vos adversaires en blocs de glace, tirer des éclairs ou ouvrir le gros canon avec des lance-roquettes et des faisceaux laser. Donc, si vous vivez selon la devise « l’attaque est la meilleure défense », vous vous amuserez beaucoup avec « Rift Apart ». Bien sûr, chaque arme peut être à nouveau améliorée de plusieurs points de vue tels que la force, l’approvisionnement en munitions ou d’autres effets.

© Sony Interactive Entertainment

Sauvez des planètes classiques et nouvelles

Au cours de l’aventure, vous traverserez un certain nombre de cliquets ou de rivets Planètes. Certains corps célestes reviennent de parties antérieures de la série et brillent sous un tout nouveau jour, d’autres célèbrent leurs débuts dans la série pour la première fois. Ce que toutes les planètes ont en commun : elles regorgent d’attention aux détails et de coins sinueux où il y a toujours quelque chose à découvrir – ou à collectionner. Pendant l’aventure, vous libérez la population de toutes sortes de problèmes et après les tâches principales, vous pouvez à nouveau pour objectifs facultatifs Revenir. Vous pourriez même trouver des boulons en or ou des pièces d’armure utiles qui vous donneront une meilleure défense.

© Sony Interactive Entertainment

Insomniac Games a vraiment fait tout son possible pour rendre les lieux aussi différents que possible : pendant que vous êtes sur la planète jungle Sargasses à l’arrière de Dard coléoptères parcourt les marais à grande vitesse ou rend le ciel dangereux sur un monstre volant amical, se présente Ville infâme comme une grande métropole pleine de populations de robots.

Des sauts dimensionnels audacieux

C’est la grande nouveauté de Ratchet & Clank : Rift Apart. Comme déjà mentionné au début, Nefarious attrape le Dimensionator et crée Fissures dimensionnelles – Des portes vers d’autres réalités. Ratchet et Rivet peuvent utiliser cela à leur avantage en ciblant une telle fissure dimensionnelle avec le radiateur à fente (une sorte de crochet de préhension) et eux-mêmes Transportez-les vers les plates-formes à proximité à la vitesse de l’éclair. Cela vous permet de vous positionner rapidement derrière vos adversaires et de littéralement leur donner une fessée.

© Sony Interactive Entertainment

Parfois, il peut même arriver que de telles fissures dimensionnelles même fermé mondes alternatifs mener. Il n’est pas rare que Ratchet et Rivet se retrouvent soudainement dans des dimensions complètement extraterrestres ou qu’un combat contre un grand boss passe de manière inattendue de la grande ville à un marais.

Encore plus agile que jamais avec les wall runs et Phantom Dash

Nous venons de mentionner que grâce aux fissures dimensionnelles, Ratchet et Rivet peuvent atteindre de nouveaux endroits en un éclair. Cependant, les héros ont d’autres nouvelles capacités qui s’avèrent extrêmement utiles. Par exemple, il y a ceux Mur s’exécute, où la Lombaxe suit des plans verticaux spécialement marqués. Au combat, vous pouvez avec le Phantom Dash pour la première fois échapper à la simple pression d’un boutonce qui rend les combats encore plus vifs.

Les fonctionnalités de la PS5 ont fait un excellent usage de

« Ratchet & Clank: Rift Apart » était depuis le début conçu pour PS5 et vous pouvez le voir clairement. Le jeu bénéficie des fonctionnalités next-gen de la console :

Temps de chargement: Si vous pouvez toujours utiliser le mot, car les temps de chargement sont complètement étrangers à Rift Apart. Si vous démarrez le jeu depuis le menu principal, vous êtes immédiatement dans l’aventure en moins d’une seconde. De plus, les sauts dimensionnels sont complètement sans couture. Au cours de l’aventure vous chercherez en vain les temps de chargement.

Si vous pouvez toujours utiliser le mot, car les temps de chargement sont complètement étrangers à Rift Apart. Si vous démarrez le jeu depuis le menu principal, vous êtes immédiatement dans l’aventure en moins d’une seconde. De plus, les sauts dimensionnels sont complètement sans couture. Au cours de l’aventure vous chercherez en vain les temps de chargement. Tracé laser: Clairement, les graphismes sont magnifiques. La cerise sur le gâteau, cependant, ne se fait que par le lancer de rayons. Les planètes et les personnages entiers prennent vraiment vie avec.

© YOU / Insomniac Games

Déclencheurs adaptatifs : Les déclencheurs adaptatifs déploient tout leur potentiel, en particulier lors de l’utilisation d’une arme. Chaque arme a deux étapes de tir. Selon que la détente est enfoncée à mi-course ou à fond, le maniement du fer à tirer est différent. Ainsi, la trajectoire peut être affichée avant un tir ou tirée avec plus de punch.

Les déclencheurs adaptatifs déploient tout leur potentiel, en particulier lors de l’utilisation d’une arme. Chaque arme a deux étapes de tir. Selon que la détente est enfoncée à mi-course ou à fond, le maniement du fer à tirer est différent. Ainsi, la trajectoire peut être affichée avant un tir ou tirée avec plus de punch. Retour haptique et audio 3D : Chaque étape des personnages principaux peut être ressentie sur le contrôleur et si vous devez prendre des coups durs, vous le remarquerez et l’entendrez également de la part du DualSense.