Ratchet & Clank: la taille de Rift Apart PS5 est plus petite que nous ne le pensions

PUMA Chaussure de course SOFTRIDE Rift Knit pour Homme, Noir/Blanc, Taille 39, Chaussures

La chaussure de course SOFTRIDE Rift Knit brille avec une semelle intermédiaire SOFTRIDE sur toute la longueur afin que tu puisses être en mouvement tout en gardant les pieds légers toute la journée. La matière supérieure en maille dans laquelle tu peux te glisser facilement, est aussi confortable que possible et la marque PUMA sobre ajoute une subtile touche de style. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES SOFTFOAM+: la semelle intérieure souple et innovatrice de PUMA propose un confort de course maximum du premier au dernier pas Coupe basse Matière supérieure en maille pour être enfiler Semelle intermédiaire SOFTRIDE pour un extra d'amorti et de confort Semelle extérieure en caoutchouc pour plus de traction Laçage classique Logo PUMA Cat sur la languette Marque PUMA sur la face extérieure de la chaussure. PUMA Chaussure de course SOFTRIDE Rift Knit pour Homme noir, taille 39.