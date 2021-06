Ratchet, Clank et Rivet traversent une faille jusqu’à Sackboy : une grande aventure

Ratchet & Clank: Rift Apart est prévu pour le 11 juin, ce qui est maintenant dans quelques jours. L’exclusivité PlayStation 5 est un véritable gagnant avec son histoire et ses personnages charmants, ses armes démesurées et ses incroyables réalisations techniques. Un élément clé de la prémisse du jeu est les failles titulaires dans le tissu de la réalité, ce qui signifie toutes sortes de manigances interdimensionnelles. Nous avons déjà vu que certains mondes PlayStation pourraient entrer en collision dans le nouveau titre, mais Ratchet and co. croisent les chemins d’un univers de plus pour faire bonne mesure.

Le trio de personnages principaux sera bientôt disponible en costumes dans Sackboy : A Big Adventure. Chacun viendra également avec sa propre emote. Vous pourrez équiper votre Sackperson en Ratchet, Clank et Rivet lors de leur mise en ligne, gratuitement, le 11 juin :

Préparez-vous pour des aventures intergalactiques épiques alors que les costumes et émoticônes Ratchet, Clank et Rivet arrivent dans Sackboy: A Big Adventure Téléchargement sur PS Store le 11 juin. pic.twitter.com/g7k7lxMWIn – PlayStation (@PlayStation) 9 juin 2021

Vous aimez le voir.

Récemment, la protagoniste de Returnal, Selene, a également été présentée à Craftworld en tant que costume de Sackboy. Nous espérons que cette tendance se poursuivra ; Non seulement A Big Adventure est un excellent jeu de plateforme, mais c’est toujours amusant de voir les personnages emblématiques de PlayStation se tourner vers la laine et le rembourrage.

Récupérerez-vous des bulles de prix en tant que personnage de Rift Apart dans Sackboy : A Big Adventure ? Dites-nous quel est votre favori dans la section commentaires ci-dessous.