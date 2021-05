Rassemblez des livres à Sacred Hedges et à Pleasant Park

Cette semaine 8 de la saison 6 de Fortnite, il nous est demandé de rassembler huit livres de recherche dans Sacred Hedges et Pleasant Park. Nous vous montrons son emplacement.

Huit sont les livres dont nous avons besoin pour mener à bien cette mission de la saison 6 de Fortnite et de sa semaine 8. Le jeu vidéo Battle Royale d’Epic Games nous demande de nous rassembler livres de recherche dans Sacred Hedges et Pleasant Park. Nous en trouverons cinq à Setos Sagrados et trois à Pleasant Park. Pour vous faciliter la tâche, jouez en mode mêlée. De cette façon, vous pouvez tomber dans une zone de sécurité et il sera plus difficile de trouver un adversaire qui nous dérange.

Défis et missions Fortnite Saison 6 Semaine 8

Missions légendaires cette semaine 8

-Détruire les structures avec le feu (0/100) – Récompense: 35000 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/200) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/300) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/400) – Récompense: 24 500 XP de saison

-Détruire les structures avec le feu (0/500) – Récompense: 24 500 XP de saison

Missions épiques semaine 8 de la saison 6 de Fortnite

-Recueillir des livres de recherche de Sacred Hedges and Pleasant Park (0/1) – Récompense: 24000 PE saisonnier

-Utiliser les lanceurs Guardian Tower (0/3) – Récompense: 24000 XP de saison

-Ouvrir des coffres dans la flèche ou dans les tours des gardiens (0/2) – Récompense: 24000 XP de saison

– Endommager un adversaire dans les 10 secondes suivant l’atterrissage (0/1) – Récompense: 24000 XP de saison

-Danse dans la cuisine de Hamburrrguesa (0/1) – Récompense: 24000 XP Saison

-Utiliser un pot luminescent dans la pizzeria (0/1) – Récompense: 24000 XP de saison

– Conduire de Hamburrrguesa à Pizza Pit sans quitter le véhicule (0/1) – Récompense: 24000 PE saison