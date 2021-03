Rapport sur les origines du COVID-19 de l’OMS: le virus est peut-être passé des chauves-souris à l’homme via un deuxième animal; fuite de laboratoire hautement improbable

La propagation du nouveau virus SRAS-CoV-2 à travers les produits alimentaires de la «chaîne du froid» était possible mais peu probable, ont rapporté les chercheurs.

Sur cette photo du 2 février 2021, un membre d’une équipe de l’OMS porte un équipement de protection lors d’une visite sur le terrain au centre de contrôle et de prévention des maladies animales du Hubei pour une autre journée de visite sur le terrain à Wuhan, dans la province du Hubei en Chine centrale. Image: AP

Une étude conjointe OMS-Chine sur les origines du COVID-19 dit que la transmission du virus des chauves-souris à l’homme par un autre animal est le scénario le plus probable et qu’une fuite en laboratoire est «extrêmement improbable», selon un projet de copie obtenu par The Associated Press. Les résultats ont été largement conformes aux attentes et ont laissé de nombreuses questions sans réponse, mais le rapport a fourni des détails approfondis sur le raisonnement derrière les conclusions de l’équipe. Les chercheurs ont proposé des recherches supplémentaires dans tous les domaines, à l’exception de l’hypothèse de fuite en laboratoire. La publication du rapport a été retardée à plusieurs reprises, soulevant la question de savoir si la partie chinoise essayait de fausser les conclusions pour éviter que la responsabilité de la pandémie ne retombe sur la Chine.

Un responsable de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré à la fin de la semaine dernière qu’il s’attendait à ce qu’il soit prêt à être publié «dans les prochains jours».

L’AP a reçu lundi ce qui semblait être une version presque définitive d’un diplomate basé à Genève d’un pays membre de l’OMS. Il n’était pas clair si le rapport pouvait encore être modifié avant sa publication. Le diplomate n’a pas souhaité être identifié car il n’était pas autorisé à le publier avant sa publication.

Les chercheurs ont répertorié quatre scénarios par ordre de probabilité d’émergence du virus appelé SARS-CoV-2. En tête de liste, il y avait la transmission par un deuxième animal, ce qui, selon eux, était probablement très probable. Ils ont évalué la probabilité de propagation directe des chauves-souris aux humains et ont déclaré que la propagation par les produits alimentaires de la «chaîne du froid» était possible mais peu probable.

Le parent le plus proche du virus qui cause le COVID-19 a été trouvé chez des chauves-souris, qui sont connues pour être porteuses de coronavirus es. Cependant, le rapport indique que «la distance évolutive entre ces virus de chauve-souris et le SRAS-CoV-2 est estimée à plusieurs décennies, ce qui suggère un chaînon manquant».

Il a déclaré que des virus très similaires ont été trouvés dans les pangolins, mais a également noté que les visons et les chats sont sensibles au virus COVID, ce qui suggère qu’ils pourraient être des porteurs.

Le rapport est basé en grande partie sur une visite d’une équipe d’experts internationaux de l’OMS à Wuhan, la ville chinoise où COVID-19 a été détecté pour la première fois, de la mi-janvier à la mi-février.

Peter Ben Embarek, l’expert de l’OMS qui a dirigé la mission de Wuhan, a déclaré vendredi que le rapport avait été finalisé et était en cours de vérification et de traduction.

«J’espère que dans les prochains jours, tout ce processus sera achevé et nous pourrons le publier publiquement», a-t-il déclaré.

Le projet de rapport ne permet pas de déterminer si l’épidémie a commencé sur un marché de fruits de mer de Wuhan qui avait l’un des premiers groupes de cas en décembre 2019.

La découverte d’autres cas avant l’épidémie du marché de Huanan suggère qu’elle a peut-être commencé ailleurs. Il aurait pu y avoir des cas plus légers qui n’ont pas été détectés et qui pourraient être un lien entre le marché et des cas antérieurs. le rapport note.

« Aucune conclusion définitive sur le rôle du marché de Huanan dans l’origine de l’épidémie, ou sur la manière dont l’infection a été introduite sur le marché, ne peut actuellement être tirée », indique le rapport.

Alors que la pandémie se propageait dans le monde, la Chine a trouvé des échantillons du virus sur les emballages d’aliments surgelés entrant dans le pays et, dans certains cas, a suivi des épidémies localisées.

Le rapport indique que la chaîne du froid, comme on l’appelle, peut être un moteur de la propagation du virus à longue distance, mais il est sceptique quant à la possibilité de déclencher l’épidémie. Le rapport indique que le risque est inférieur à celui d’une infection respiratoire interhumaine, et la plupart des experts Je suis d’accord.

«Bien qu’il existe des preuves d’une possible réintroduction du SRAS-CoV-2 par la manipulation de produits congelés contaminés importés en Chine depuis la vague pandémique initiale, ce serait extraordinaire en 2019 où le virus ne circulait pas largement», indique l’étude.

