Rapport: "Diablo 2"-Remake vient des créateurs du "Tony Hawk"-Remasters

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, le développeur Vicarious Visions est désormais exclusivement subordonné à l’éditeur Blizzard – et il y a une bonne raison à cela: les spécialistes du remake / remaster sont censés s’occuper de la nouvelle édition « Diablo 2 ». Après le fiasco « Warcraft 3: Reforged », l’éditeur a retiré l’ancien développeur responsable, Blizzard Team 1, du travail sur « Diablo 2 » et l’a dissous.

Techniquement parlant, confier le développement à Vicarious Visions n’est pas un problème, car les spécialistes du remake, connus pour le remaster de « Tony Hawk » et la trilogie « Crash Bandicoot », faisaient déjà partie du gigantesque conglomérat Activision Blizzard. Extérieurement, il semble qu’Activision «prête» à son partenaire Blizzard certains de ses professionnels pour le remake de «Diablo 2». L’expert en jeux de Bloomberg, Jason Schreier, en voit plus derrière. Pour lui, la prise de contrôle est un autre signe que Blizzard perd continuellement son autonomie.

Activision ne tolère plus d’échec

Selon Schreier, Vicarious Visions travaille avec Blizzard sur des titres de la franchise « Diablo » depuis 2020, y compris le remake prévu de « Diablo 2 », qui pourrait s’appeler « Diablo 2: Resurrected ».

Activision, l’actionnaire d’Activision Blizzard, qui a le plus grand pouvoir de décision dans le groupe, craignait apparemment que l’équipe 1 de Blizzard le fasse également « après le flop MOBA » Heroes of the Storm « et le lancement catastrophique de » Warcraft 3: Reforged Le remake de « Diablo 2 » serait ruiné. Blizzard a d’abord retiré l’équipe 1 du développement et l’a remplacée par l’équipe de développement qui travaille également sur « Diablo 4 ». Activision a ensuite fourni aux employés de Blizzard les têtes testées pour le remake de Vicarious Vision – dans l’espoir que cette fois un bon remake en sortirait.

L’équipe 1, cependant, semble avoir été secrètement dissoute. Comme le montre le rapport de Schreier, certains employés de l’équipe ont postulé pour d’autres postes chez Blizzard. D’autres ont quitté l’entreprise et ont trouvé du travail dans d’autres studios.

Les sorties de tous les prochains jeux « Diablo » sont encore inconnues

Selon les informations connues à ce jour, Blizzard travaille actuellement sur au moins trois jeux «Diablo»: «Diablo Immortal», «Diablo 4» et le remake de «Diablo 2». L’éditeur n’a même pas annoncé officiellement ce dernier, et il n’y a donc pas encore de date de sortie.

Mais les dates de sortie de « Diablo 4 » et « Diablo Immortal » sont encore inconnues. Cependant, un test alpha était déjà en cours pour le jeu mobile l’année dernière. Au moins « Diablo Immortal » pourrait apparaître cette année.