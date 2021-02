Rapport de l’ONU: D’énormes changements dans la société, l’économie et la production d’électricité pour que la Terre reste habitable

19 févr.2021 08:55:20 IST

Les humains font de la Terre une planète brisée et de plus en plus invivable à cause du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. Le monde doit donc apporter des changements spectaculaires à la société, à l’économie et à la vie quotidienne, selon un nouveau rapport des Nations Unies. Contrairement aux précédents rapports de l’ONU qui se concentraient sur un problème et évitaient de dire aux dirigeants des mesures à prendre, le rapport de jeudi combine trois crises environnementales entrelacées et dit au monde ce qui doit changer. Il appelle à changer ce que les gouvernements taxent, la façon dont les nations évaluent la production économique, la façon dont l’énergie est produite, la façon dont les gens se déplacent, pêchent et cultivent, ainsi que ce qu’ils mangent.

Sans l’aide de la nature, nous ne pourrons pas prospérer ni même survivre, a déclaré le Secrétaire général Antonio Guterres. Depuis trop longtemps, nous menons une guerre insensée et suicidaire contre la nature. Le résultat est trois crises environnementales interdépendantes.

Le titre du rapport de 168 pages est donc brutal: Faire la paix avec la nature.

Nos enfants et leurs enfants hériteront d’un monde d’événements météorologiques extrêmes, d’une élévation du niveau de la mer, d’une perte drastique de plantes et d’animaux, d’une insécurité alimentaire et hydrique et d’une probabilité croissante de futures pandémies, a déclaré l’auteur principal du rapport, Sir Robert Watson, qui a présidé à l’ONU rapports scientifiques sur le changement climatique et la perte de biodiversité.

L’urgence est en fait plus profonde qu’on ne le pensait il y a seulement quelques années, a déclaré Watson, qui a été un scientifique de haut niveau dans les gouvernements américain et britannique.

Le rapport a mis en évidence ce que la co-auteure du rapport, Rachel Warren de l’Université d’East Anglia, a appelé une litanie de statistiques effrayantes qui n’ont pas vraiment été rassemblées:

La Terre est sur la bonne voie pour un réchauffement supplémentaire de 3,5 degrés à partir de maintenant (1,9 degrés Celsius), bien plus que les objectifs internationaux convenus dans l’accord de Paris.

Environ 9 millions de personnes meurent chaque année de la pollution.

Environ 1 million des 8 millions d’espèces végétales et animales de la Terre sont menacées d’extinction.

Jusqu’à 400 millions de tonnes de métaux lourds, de boues toxiques et d’autres déchets industriels sont déversés dans les eaux du monde chaque année.

Plus de 3 milliards de personnes sont affectées par la dégradation des terres, et seulement 15% des zones humides de la planète restent intactes.

Environ 60% des stocks de poissons sont exploités aux niveaux maximaux. Il existe plus de 400 zones mortes appauvries en oxygène et la pollution par les plastiques marins a décuplé depuis 1980.

En fin de compte, cela nous frappera, a déclaré le biologiste Thomas Lovejoy, qui était un conseiller scientifique du rapport. Ce n’est pas ce qui arrive aux éléphants. Ce n’est pas ce qui arrive au climat ou à l’élévation du niveau de la mer. Tout cela va nous affecter.

Les problèmes de la planète sont si interconnectés qu’ils doivent être résolus ensemble pour être résolus correctement, a déclaré Warren. Et de nombreuses solutions, telles que l’élimination de l’utilisation des combustibles fossiles, combattent de multiples problèmes, notamment le changement climatique et la pollution, a-t-elle déclaré.

Le rapport indique clairement qu’il n’y a pas de temps pour une pensée linéaire ou pour s’attaquer aux problèmes un à la fois, a déclaré Rosina Bierbaum, professeure en environnement à l’Université du Michigan, qui ne faisait pas partie du travail.

Dans une autre pause, ce rapport propose des solutions spécifiques qui, selon lui, doivent être prises.

Ce rapport utilise le mot doit 56 fois et devrait 37 fois. Il devrait y en avoir 100 de plus parce que l’action est si cruciale, a déclaré l’ancienne chef du climat de l’ONU, Christiana Figueres, qui ne faisait pas partie du rapport.

Le temps est totalement écoulé. C’est pourquoi le mot «doit» est là, a déclaré Figueres.

Le rapport appelle à la fin de l’utilisation des combustibles fossiles et à 5 billions de subventions gouvernementales pour les combustibles fossiles et d’autres industries qui dégradent l’environnement. Il dit que les gouvernements ne devraient pas taxer le travail ou la production, mais utiliser des ressources qui endommagent la nature.

Les scientifiques devraient informer les dirigeants des risques environnementaux, mais leur approbation de politiques publiques spécifiques menace de saper la crédibilité de leur science, a déclaré l’ancien républicain Bob Inglis, qui a fondé le groupe de réflexion sur le climat du marché libre RepublicEn.org.

Le rapport indique également aux nations de valoriser la nature en plus du produit intérieur brut lors du calcul de la performance d’une économie. Et il dit que les gens et les gouvernements doivent être redéployés de la transformation de la nature à la transformation du tissu social et économique de la société.

Y arriver signifie des changements de la part des individus, des gouvernements et des entreprises, mais cela ne doit pas impliquer de sacrifice, a déclaré Inger Andersen, directrice du programme des Nations Unies pour l’environnement.

Il y a un pays qui est sur cette voie depuis 25 ans: le Costa Rica, a déclaré Andersen, ajoutant que plus de 125 pays s’engageant à avoir des émissions nettes de carbone nulles d’ici le milieu du siècle sont encourageants. Oui, ce sont des moments difficiles, mais de plus en plus et les dirigeants interviennent.

.

