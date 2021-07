Rappel : Nacon Connect Airs le 6 juillet à 18 h 00 BST

L’E3 2021 est peut-être loin derrière nous, mais les éditeurs préparent toujours des diffusions en direct pour vous occuper cet été. Nous en avons déjà appris un peu plus sur les plans d’EA pour juillet, et maintenant Nacon aimerait vous rappeler que sa propre vitrine Nintendo Direct sera diffusée demain. Pour beaucoup, ce ne sera pas un visionnage essentiel, mais la diffusion de titres est importante – y compris Test Drive Unlimited: Solar Crown, WRC 10 et Le Seigneur des Anneaux: Gollum.

Nacon a également taquiné « trois révélations exclusives », bien que ce qu’elles impliquent soit secret. Nous hébergerons l’émission ici si vous voulez la regarder – évidemment, les attentes devront être calibrées de manière appropriée, mais vous pouvez trouver quelque chose d’intéressant ici. Le spectacle devrait commencer à partir de 10 h 00 HAP / 18 h 00 BST.