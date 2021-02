Rappel: la bêta de Guilty Gear Strive est désormais ouverte à tous sur PS5, PS4

La grande bêta ouverte de Guilty Gear Strive est maintenant disponible pour tout le monde sur PS5 et PS4 – tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le PlayStation Store et de le télécharger. La version bêta mesure environ 5 Go et propose des modes de jeu en ligne et hors ligne. Un mode versus complet est inclus (vous pouvez vous battre contre un autre joueur localement ou un adversaire CPU de votre choix), ainsi que des didacticiels et des modes d’entraînement très utiles. Il y a aussi 13 personnages à essayer.

La version bêta est jouable tout le week-end, vous avez donc beaucoup de temps pour goûter au prochain combattant d’Arc System Works. Nous jouons à la bêta depuis quelques jours maintenant – grâce à un accès anticipé – et le jeu s’annonce vraiment spécial. Nous vous recommandons vivement de tenter votre chance, ne serait-ce que pour vous émerveiller devant les graphismes incroyablement jolis.

Allez-vous plonger dans la bêta de Guilty Gear Strive ce week-end? Préparez-vous à basculer dans la section commentaires ci-dessous.