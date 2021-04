Rappel: Jouez à la démo du château de Resident Evil Village ce week-end

Après nous avoir tous déroutés tout au long d’un week-end, Capcom est de retour pour tout recommencer avec la démo de Resident Evil Village Castle. Alors que le teaser jouable du week-end dernier nous a permis d’explorer le village environnant, cette fois-ci, nous aurons la chance de nous aventurer à l’intérieur du château de Dimitrescu, d’explorer ses chambres et de rencontrer les habitants. Encore une fois, vous aurez exactement 30 minutes pour regarder autour de vous et faire ce que vous voulez avant que la démo ne vous arrête et ne vous fasse attendre la date de sortie du jeu complet, le 7 mai 2021. La démo peut être jouée sur PlayStation 5 et PS4. .

Si vous êtes basé aux États-Unis, vous pouvez jouer à la démo de Resident Evil Village Castle sur:

17h PDT du 24 avril 2021 au 1 h PDT le 25 avril 2021

du 24 avril 2021 au le 25 avril 2021 20h HAE du 24 avril 2021 au 4h HAE le 25 avril 2021

Ou, si vous venez du Royaume-Uni ou d’Europe, la fenêtre de huit heures que vous regardez est:

18h BST du 25 avril 2021 au 2h du matin BST le 26 avril 2021

du 25 avril 2021 au le 26 avril 2021 19h CEST du 25 avril 2021 au 3h CEST le 26 avril 2021

Pour plus d’informations, consultez notre Resident Evil Village: à tout moment où vous pouvez jouer guider. Avez-vous réussi à attraper le Resident Evil Village du week-end dernier village démo, ou avez-vous manqué en raison de contraintes de temps? Essayerez-vous à nouveau samedi ou dimanche avec la démo Castle? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.