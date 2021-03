Rappel: c’est votre dernière chance de remporter les jeux PS Plus de février 2021

Pincez, pointez, le premier du mois. Le mois de février touche à sa fin, ce qui signifie que la gamme PlayStation Plus changera très bientôt. Si vous n’avez pas encore revendiqué l’excellente sélection de logiciels du mois dernier, voici votre rappel.

Les jeux PS Plus de février incluent Control: Ultimate Edition et Concrete Genie. À partir de demain, 2 mars 2021, ces titres seront remplacés et ne seront plus gratuits pour les membres Plus. Si vous souhaitez lire l’un ou l’autre, assurez-vous de les avoir ajoutés à votre bibliothèque. Destruction AllStars a également été introduit dans la mise à jour de février, mais cela reste une partie du service tout au long du mois de mars, vous avez donc encore un mois avant qu’il ne soit également supprimé.

Heureusement, la gamme PS Plus de mars semble également très solide. Avez-vous attrapé tous les jeux PS Plus de février? Dites-nous lequel était votre favori dans la section commentaires ci-dessous.