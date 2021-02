Rappel: Aujourd’hui est votre dernière chance de remporter les jeux PS Plus de janvier 2021

Abonnez-vous à Push Square sur

Wow, janvier est déjà terminé? Le temps passe vite. En effet, nous sommes le 1er février 2021, ce qui signifie qu’aujourd’hui est votre dernière chance de récupérer les jeux PlayStation Plus du mois dernier. Si vous voulez jouer à Maneater sur PS5 ou à Greedfall et Shadow of the Tomb Raider sur PS4, assurez-vous de les ajouter à votre bibliothèque dès aujourd’hui, pour ne pas en rater à jamais.

À partir de demain, les jeux susmentionnés seront remplacés par la gamme PS Plus de février, qui comprend Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition et Concrete Genie. Êtes-vous excité pour cette liste de titres à venir? Donnez votre avis dans notre sondage: Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour février 2021?