Rambo annulé: la nouvelle série Blood aurait passé le relais au fils de Rambo

Comme toutes les franchises cinématographiques de longue date, la franchise Rambo de Sylvester Stallone a vu plus de films transmis que réalisés, et cela comprenait également un projet Rambo : sang neuf Série télévisée qui aurait suivi le fils de John Rambo. Au fil des décennies depuis que le mercenaire de Stallone a explosé pour la première fois sur grand écran, il y a eu des films tels que Rambo 2 mettant en vedette John Travolta comme acolyte de la comédie, une idée pour Rambo 5 qui aurait vu le personnage chasser un monstre génétiquement modifié, qui a été abandonné après que le terrain a été balayé, et il y avait aussi une version de Rambo 4 qui a ensuite été recyclé en thriller de Jason Statham Devant la maison. Bien sûr, avant 2019 Rambo : dernier sang est arrivé, il semblait que Stallone en avait terminé avec l’un de ses rôles les plus célèbres, et c’est à ce moment-là que les discussions ont commencé sur une série mettant en vedette l’ex-Navy SEAL JR, le fils de Rambo.

Alors que Stallone était à bord en tant que producteur exécutif, il y avait une grande question qui pesait sur combien il voulait faire partie du projet. L’histoire était d’explorer la relation entre le père et le fils, mais le développement de la série était tellement un non-démarreur que rien n’était vraiment connu à ce sujet jusqu’à sa fermeture officielle en 2018. Selon l’auteur de Premier sang David Morrell, il a commencé à travailler sur le projet mais il semble que personne n’ait réussi à faire décoller l’idée, pas même le créateur de Rambo.

« Rambo serait au début des années 70 maintenant, tout comme Sylvester », a expliqué Morrell dans une interview avec Digital Spy. « Donc, vous n’allez pas avoir une série télévisée avec un homme de cet âge comme star. Ce n’est tout simplement pas ce que les gens regardent actuellement. Donc ce qu’ils allaient faire était que Rambo ait un enfant. Et cet enfant en faisait partie. des guerres du Golfe, et était revenu, et maintenant il revenait de la guerre comme Rambo était revenu [from Vietnam]. »

Morrell a poursuivi: « Peu importe que le fait soit que Rambo avait été tellement traumatisé par la guerre qu’il ne pouvait pas se résoudre à avoir une relation significative, et encore moins à avoir un enfant. Mais nous allons simplement oublier tout cela. Fondamentalement. , [Rambo’s son] allait être quelqu’un dans la vie civile avec des compétences militaires qui a fait… quoi ? Des torts corrects ? Allait-il être une version de L’égaliseur? Je ne pouvais pas le comprendre. Donc, à ma connaissance, cela n’a jamais abouti. »

Bien que cette série ne soit pas arrivée près des écrans, Rambo est déjà apparu à la télévision sous la forme d’un dessin animé des années 80 appelé Rambo : la force de la liberté, qui a duré 65 épisodes. Morrell ne semblait pas particulièrement satisfait de l’existence de cette série non plus, commentant: « Parfois, je plaisante en disant que je suis le père de Rambo, et le personnage a grandi et a fait des choses avec lesquelles je n’ai rien à voir. Mais au moins le la série de dessins animés n’est pas maligne. Ce n’était pas méchant. Ce n’est pas que je suggère que les films le soient, mais il y a [other] des franchises qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous voulez être associé. Donc dans l’ensemble… Je pensais que c’était mignon. Disons que les dessins animés sont mignons. »

Avec Stallone maintenant enfin terminé avec la franchise, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’autre chance pour une série télévisée en direct dans le futur. Les plateformes de streaming ont ouvert la voie à de nombreux autres projets de télévision cinématographique pour trouver une maison sur le petit écran, et qui sait si nous sommes susceptibles de voir un redémarrage complet de la franchise en tant que série longue avec pour une toute nouvelle génération. Avec le boom actuel des réveils des années 70 et 80, il n’y a pas de meilleur moment pour Rambo de rejoindre les rangs et de faire la transition vers la télévision. Cela nous vient de Digital Spy.

