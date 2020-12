Ralph Macchio compare la relation de Daniel et Johnny à Ross et Rachel dans Cobra Kai Saison 3

La rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence de Le Karaté Kid est l’un des couples bien contre mal les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood. Leur relation a reçu une profondeur inattendue dans la série de suites Cobra Kai. Les deux ont atteint un point où leur relation n’est plus strictement antagoniste. Dans une interview, Ralph Macchio, qui joue Daniel, a décrit le duo souvent en guerre comme le « Ross et Rachel » de Cobra Kai au regard de leur dynamique en constante évolution.

« C’est là que réside notre truc avec Ross et Rachel que j’ai mentionné plus tôt. Johnny et Daniel, nous adorons les voir prendre quelques bières et être simpatico, et puis nous aimons aussi les voir à la gorge l’un de l’autre. Une autre chose qui fonctionne si bien dans le spectacle est que le public peut voir les éléments différents mais identiques de ces gars. C’est parfois frustrant parce que vous voulez juste les mettre ensemble dans une pièce et verser un verre et dire simplement: «Remets-toi». «

Cobra Kai a commencé avec Johnny Lawrence, joué par William Zabka, cherchant à avoir une seconde chance dans la vie en redémarrant le dojo Cobra Kai en tant qu’enseignant. Quand Daniel apprend la nouvelle, il ouvre un dojo rival et la série explore leurs différentes approches pour enseigner à une nouvelle génération de Karaté Kids la guerre et l’honneur.

Johnny a toujours beaucoup de ressentiment envers Daniel pour avoir remporté le tournoi de karaté pendant leurs années de lycée, tandis que Daniel considère toujours Johnny comme le tyran cruel de leur enfance qui a rendu sa vie misérable pour son propre amusement. Encore, Ralph Macchio laissé entendre que par le temps Cobra Kai arrive à une conclusion, Daniel et Johnny parviendront enfin à mettre le passé derrière eux et à devenir amis, ce que les fans réclament depuis longtemps.

«Nous entendons certainement les fans haut et fort, et le spectacle a été conçu de manière à nous y amener [reconciliation]. Il est important que vous gardiez une longueur d’avance sur tout, mais que vous satisfiez votre public en même temps. C’est difficile à faire. Nous avons tellement de personnages dans la série et tant de scénarios fascinants, même en dehors de la rivalité héritée de Johnny et Daniel et de Kreese comme clé au milieu. «

Ce serait vraiment une scène réconfortante que Johnny et Daniel deviennent enfin amis, peut-être avec Daniel enseignant à Johnny sa technique Crane Kick. Mais ce moment est probablement loin dans le futur. Maintenant, Cobra Kai se prépare pour sa troisième saison, qui verra refaire surface de nombreux vieux visages de la vie de Daniel. Certains secrets concernant l’héritage de M. Miyagi sont également sur le point d’être découverts, alors que Daniel retourne à Okinawa, où Le Karaté Kid Partie 2 a eu lieu.

Cobra Kai stars William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List et Martin Kove. La saison 3 arrive sur Netflix le 8 janvier 2021. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur Entertainment Weekly.

