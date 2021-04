Rainbow Six Siege montre des skins cool de Rick et Morty

L’un des croisements les plus inhabituels de Siège de Rainbow Six À ce jour, cela se produira bientôt lorsque le tireur tactique recevra les skins de Rick et Morty.

Ubisoft a montré le premier aperçu officiel de ces packs de skins cette semaine et a déclaré qu’ils seraient disponibles dans Rainbow Six Siege à partir du 15 avril. Il y aura deux packages différents disponibles, chacun composé de quelques articles cosmétiques différents non inclus dans l’autre.

Les actifs liés aux nouveaux skins ont été mis en ligne avant la grande révélation, comme le font habituellement les choses de Rainbow Six Siege, mais la vidéo partagée par Ubisoft mercredi nous a donné notre meilleur aperçu des skins.

Les principales attractions du forfait sont la peau Pickle rick pour la fumée et la peau Gromflomite pour Sledge avec chacun de ces produits cosmétiques inspirés de certains des moments les plus mémorables de la série Rick et Morty.

Bien que Rick et Morty ne soient pas la première propriété avec laquelle on pourrait supposer que Rainbow Six Siege fonctionnera en matière de cosmétiques comme ceux-ci, ce n’est pas la seule révélation inattendue des 6 ans du jeu.