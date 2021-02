Rainbow Six: Quarantine, Far Cry 6 est toujours prévu pour cette année

Ubisoft a confirmé dans son dernier appel aux résultats qu’il prévoyait toujours de sortir Rainbow Six: Quarantine et Far Cry 6 à un moment donné cette année après avoir retardé les deux titres en raison des effets continus de la pandémie COVID-19. Le premier n’a jamais eu de date précise (et aucune séquence de jeu n’a été partagée), tandis que le second devait initialement être lancé plus tard ce mois-ci sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a déclaré que le plan actuel était de sortir les deux titres avant la fin septembre.

Ce qui est le plus intéressant, c’est que l’éditeur envisage de changer le nom de Rainbow Six: Quarantine à la lumière des événements du monde réel des 12 derniers mois. On a demandé à Ubisoft s’il avait des soucis de relations publiques concernant le nom du jeu, ce qui a déclenché la réponse suivante du PDG Yves Guillemot: « Sur Rainbow Six Quarantine, nous créons un produit qui est en fait, comme il est nommé aujourd’hui, c’est quelque chose que nous évaluons et nous verrons ce qui arrivera dans le futur sur ce produit « . Le jeu est un spin-off PvE de Rainbow Six: Siege qui charge les escouades d’éliminer les hordes infectées qui ont contracté un parasite extraterrestre.

Far Cry 6, quant à lui, les stars Breaking Bad’s Giancarlo Esposito en tant qu’antagoniste d’une nation qui a besoin d’être libérée. Vous assumerez ce rôle en tant que Dani Rojas, un Yaran local devenu guérillero. Une bande-annonce cinématographique, de nombreuses captures d’écran et une édition collector font déjà partie de la campagne marketing qui a précédé la sortie du jeu.