RAD retourne au cinéma pour une nuit pour célébrer son 35e anniversaire

Pour célébrer son 35e anniversaire, le film de course BMX de 1986, RAD reviendra dans les salles de cinéma du pays pour une soirée totalement tubulaire le jeudi 14 octobre à 19h00 (heure locale), avec l’aimable autorisation de Fathom Events et Utopia. Présentant une nouvelle restauration du 35e anniversaire, le film met en vedette Bill Allen (Cru Jones), Lori Loughlin (Christian Hollings), Talia Shire (Mrs. Jones), Jack Weston (Duke Best) et Ray Walston (Burton Timmer), ainsi que 1984 champion olympique de gymnastique Bart Connor (Bart Taylor).

Dans le cadre de l’événement « Rad 35th Anniversary », les fans verront pour la première fois « A Rad Documentary – Inside the BMX Movie That Changed Everything ». Présentant des interviews inédites des acteurs et de l’équipe et des images des coulisses, le documentaire donne au public un aperçu de la réalisation du film qui a contribué à catapulter l’extrême popularité de la mode BMX des années 1980.

Dans RAD, un coureur de BMX nommé Cru Jones, qui vit dans une petite ville avec sa mère et sa sœur, est confronté à une décision difficile, se qualifier pour Helltrack ou passer son SAT pour aller à l’université.

Réalisé par Hal Needham, « Rad » raconte l’histoire de Cru (Allen), un jeune homme qui rêvait de devenir un coureur de BMX en courant sur le « Helltrack » et en remportant le grand prix de 100 000 € et une Corvette.

« RAD est une visite amusante et sauvage à l’ère des néons des années 80. Les cinéphiles apprécieront ce film qui a lancé des décennies de popularité du BMX », a déclaré Ray Nutt, PDG de Fathom Events.

Les billets pour « RAD 35th Anniversary » peuvent être achetés en ligne sur FathomEvents.com ou dans les billetteries des théâtres participants à partir du 17 septembre. Une liste complète des lieux de théâtre est disponible sur le site Web de Fathom Events. (Les cinémas participants sont sujets à changement).

Sujets : Rad