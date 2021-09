R. Kelly reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans un procès pour trafic sexuel

R. Kelly, la superstar du R&B qui a longtemps été traînée par des accusations d’inconduite et d’abus sexuels, a été reconnu coupable lundi de racket dans une affaire de trafic sexuel très médiatisée, clôturant un procès qui a comporté des heures de témoignages graphiques des accusateurs du chanteur.

Kelly, mieux connue pour le tube de 1996 « I Believe I Can Fly », a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation dans l’affaire. Le chanteur, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, n’a pas pris sa défense.

Les procureurs du procès, centré sur les allégations de six personnes, ont allégué que le chanteur était un prédateur sexuel en série qui a abusé de jeunes femmes ainsi que de filles et de garçons mineurs pendant plus de deux décennies.

Les procureurs ont en outre allégué que le chanteur et son entourage avaient dirigé une entreprise criminelle qui recrutait et préparait des victimes pour le sexe, en organisant pour elles de se rendre à des concerts et à d’autres événements à travers les États-Unis.

Kelly, qui a été en détention la plupart du temps depuis qu’il a été officiellement inculpé en 2019, a fait face à un chef de racket et à huit chefs de violation de la loi Mann, une loi interdisant le transport de personnes à travers les frontières de l’État «à des fins immorales. «

Dans une plaidoirie qui a duré deux jours, la procureure adjointe des États-Unis, Elizabeth Geddes, a accusé Kelly et son entourage d’avoir utilisé des tactiques du « guide de jeu des prédateurs » pour contrôler ses victimes.

Les tactiques présumées de Kelly comprenaient le confinement des victimes dans des chambres d’hôtel ou son studio d’enregistrement, la gestion du moment où elles pouvaient manger et utiliser les toilettes, et les obligeant à suivre diverses « règles », notamment en exigeant qu’elles l’appellent « Papa ».

« Il est maintenant temps de tenir l’accusé responsable de la douleur qu’il a infligée à chacune de ses victimes », a déclaré Geddes jeudi devant un tribunal fédéral de Brooklyn. « Il est maintenant temps pour l’accusé, Robert Kelly, de payer pour ses crimes. Condamnez-le.

Geddes a caractérisé l’une des nombreuses vidéos explicites en preuve, qui a été vue par le jury lors du témoignage mais n’a pas été rendue publique. Elle a déclaré que la vidéo montrait Kelly attrapant une victime par les cheveux et la forçant à faire une fellation à un autre homme.

La « volonté de la femme avait été brisée », a déclaré Geddes.

​​Les avocats du chanteur ont tenté de présenter ses accusateurs comme des « groupies » qui cherchaient à exploiter sa notoriété et à profiter du mouvement #MeToo.

Deveraux Cannick, l’un des avocats de la défense de Kelly, a fait valoir que le témoignage de plusieurs des accusateurs de son client était faux, déclarant dans sa plaidoirie : « Où est l’équité envers Robert ? Où est l’intégrité du système ? »

Cannick a fait valoir qu’une célébrité comme son client n’aurait pas besoin d’une entreprise criminelle pour attirer les gens à des fins sexuelles. Il « n’a pas eu à recruter de femmes », a déclaré Cannick aux jurés.

Il a fait valoir que les accusateurs de Kelly n’avaient jamais été forcés de faire quoi que ce soit contre leur volonté. Ils sont restés en sa compagnie, a fait valoir l’avocat, parce que le chanteur leur a offert des dîners coûteux, des voyages en avion gratuits et d’autres avantages présumés.

Dans les années 1990 et 2000, Kelly était considéré comme l’un des rois du R&B. Il a largement contribué à redéfinir le genre avec des morceaux populaires comme « Bump N’ Grind », « I’m a Flirt (Remix) » et le projet « hip-hopera » « Trapped in a Closet ».

Mais le comportement présumé du chanteur en coulisses a attiré un plus grand examen du public avec la montée du mouvement #MeToo, conduisant à la campagne sur les réseaux sociaux #MuteRKelly, au boycott de ses disques et à des manifestations à travers le pays.

« Surviving R. Kelly », une série documentaire à vie publiée en 2019 qui présentait le témoignage de plusieurs accusateurs, a intensifié les appels au chanteur pour qu’il fasse face aux conséquences juridiques de ses abus présumés.

Kelly avait déjà été acquitté des accusations de pornographie juvénile en 2008.

La procédure pénale à New York a débuté le 18 août, a duré environ six semaines et comprenait le témoignage de plus de 45 témoins. Le jury de sept hommes et cinq femmes a obtenu l’affaire vendredi.

Le chanteur fait également face à des accusations dans l’Illinois et le Minnesota.

Vidéo associée:

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.