Ce lundi 27 septembre, un jury fédéral de Brooklyn, New York, a déclaré que l’ancienne star de la musique R&B R. Kelly était pleinement coupable des crimes de crime organisé et de trafic sexuel. Le chanteur, de son vrai nom Robert Sylvester Kelly, a été jugé pour avoir enfreint la loi qui criminalise le transport de toute femme, quel que soit son âge, à des fins immorales.

Régulièrement, R. Kelly a nié toutes les accusations portées contre lui, plaidant non coupable devant le tribunal et un jury composé de sept hommes et cinq femmes, selon Sky News, qui après avoir entendu les témoignages de l’accusation et de la défense, a déclaré votre culpabilité.

Plusieurs témoins ont témoigné devant le tribunal, soulignant que R. Kelly les a soumis à ses caprices pervers lorsqu’ils étaient mineurs. Selon le procureur adjoint américain Nobody Shihata, les victimes « croyaient que la musique, la célébrité et le fait d’être une célébrité » signifiaient que l’accusé pouvait faire ce qu’il voulait.

Shiata a ajouté à sa déclaration que les victimes du chanteur « n’étaient pas des groupies ou des femmes intéressées, mais des êtres humains ». Deveraux Cannick, l’avocat de la défense de R. Kelly, a exprimé sa déception face à la décision du tribunal, qui rendra une décision officielle le 4 mai 2022.

Le procès contre R. Kelly a été reporté en raison de la pandémie mondiale de covid-19, qui a officiellement débuté en août dernier, lorsque neuf femmes ont offert leurs témoignages d’avoir été abusées par le chanteur, l’une d’entre elles assurant qu’elle n’avait que 16 ans lorsqu’il a commencé ses relations inappropriées avec elle.

Une source anonyme, qui a utilisé le pseudonyme de Louis, a affirmé que R. Kelly l’avait abusé à l’âge de 17 ans après l’avoir invité au studio d’enregistrement pour travailler sur du nouveau matériel musical. Le chanteur fait également face à des accusations de pornographie juvénile dans l’État de l’Illinois et à des accusations d’abus dans l’État du Minnesota.