Qu’y a-t-il en magasin des épisodes 11 de ‘The Blacklist Saison 8’?

Ici, nous allons inspecter tout ce qu’il y a à considérer The Blacklist Saison 8 Episode 11. C’est un plan télévisé américain de mauvais comportement de refroidissement de la colonne vertébrale que Jon Bokenkamp a fait pour NBC. Il remplit de la même manière comme l’un des principaux producteurs de la série. Davis Entertainment, Universal Television et Some Pictures Television produisent utilement l’émission.

Sony est le principal distributeur du plan de jeu tandis que NBC est la principale association. Le plan de match est apparu le 23 septembre 2013 et exécute sa huitième saison depuis le 13 novembre 2020. En tout état de cause, à la suite de la conclusion lors de la pandémie COVID, le plan devrait cesser de tourner pendant un bon moment après la scène suivante.

La liste noire a obtenu la huitième saison à partir du 22 janvier 2021, lorsqu’elle a communiqué sa troisième scène. La performance secrète de ce mouvement a reçu des critiques positives pour ses acteurs et ses intrigues. Le 26 janvier 2021, NBC a rétabli le plan d’action pour sa dixième saison. Le plan de match suit Raymond «Red» Redding ton.

Il est une ancienne autorité maritime américaine, qui est allée plus tard à un voyou et se rend volontairement au FBI après s’être échappé pendant une très longue période. De plus, il dit au FBI qu’il a organisé un aperçu des gangsters les moins sûrs du monde. Quoi qu’il en soit, comme compromis pour la vue d’ensemble, il exige l’opposition de la mise en accusation. De même, il demande à travailler avec la profileuse amateur du FBI Elizabeth Keen.

Que s’est-il passé dans l’épisode précédent?

Le titre de la scène est «Dr. Laken Perillos »et il a communiqué le 12 mars 2021. Le nom mentionné dans le titre implique un maître de torture qui est amené par Neville Townsend. Neville travaille avec Liz pour boucher Red. À ce moment-là, Red interroge Bobby, qui est le criminel des dépenses de Townsend. En tout cas, Bobby l’envoie vers Périllos.

À ce stade, Red parle avec Liz, où il lui découvre qu’il travaille avec Townsend. À ce moment-là, une réunion d’hommes tente de réquisitionner Red tandis que le dernier visite plus ruddier. Quoi qu’il en soit, les hommes obtiennent Dembe et Red à Périllos. Pendant ce temps, Raymond visite l’action de Bobby afin que le dernier puisse s’interfacer avec Townsend. Bobby reçoit une balle dans la jambe pendant le mouvement. À ce stade, Red se dispute avec Townsend et propose de s’échanger contre Dembe.

Pour obliger le commerce, Red rafraîchit un opiacé et est emmené à Périllos. Pendant ce temps, nous voyons Ressler apparaître sur les lieux après que Perillos ait pris Red. Townsend exige des archives Sikorsky. Un peu plus tard, Perilous dévoile à Redding tonne qu’elle a besoin de protéger les gens de la torture.

Quoi qu’il en soit, Red est dans une situation essentielle après avoir consommé le poison. Il plaisante avec Liz et s’efforce de la convaincre de lui donner le contre-actif. Dembe rend visite à Ruddiger et trouve le territoire où se trouve Red. À la suite de son apparition, Dembe tient Périllos sous la menace du pistolet et la force à injecter la solution pour Red.

La scène se termine avec Périllos attaché à un siège alors que les autres s’efforcent de comprendre le mouvement de Townsend. Le titre de la scène est «Boss Kidd». Comme le démontre la sommation des positions, le groupe de travail essaiera d’arrêter de saisir au moyen de la recherche d’un «homme au trésor».

Il utilise le géocaching pour cacher des objets illicites et dynamiser le commerce entre les rassemblements criminels en lutte. Nous pouvons nous attendre à ce qu’un go-head se dirige entre Redding ton et Cooper. Nous connaissons certainement l’étrange association entre ces deux. Ils se connaissent depuis très longtemps et ont sûrement eu des chances l’un avec l’autre.

Malgré la façon dont Cooper ne respecte pas les méthodologies de Redding ton, il comprend vraiment la valeur que Redding ton détient pour le groupe de travail de la même manière que le pays.

The Blacklist Saison 8 Episode 11 Date de sortie et détails du streaming:

L’épisode 11 de la saison 8 de la liste noire se poursuivra le 26 mars 2021 à 19 heures, heure normale du centre, sur NBC. Le plan d’action a nécessité une pause d’une semaine à la suite de la diffusion de sa dixième scène et sera de retour avec plus de mouvement.

Vous pouvez regarder The Blacklist en ligne sur le site Web d’alimentation ou l’utilisation adaptable de NBC. Vous pouvez de la même manière diffuser le cours de l’action sur Netflix. Le site ajoute de nouvelles scènes jour après jour après son extraordinaire transmission.

De même, vous pouvez acheter les scènes indépendamment ou toute la saison sur Amazon Prime Video, VUDU, Apple iTunes, Google Play Movies and TV et Microsoft.

