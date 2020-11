Qu’une météorite détruit votre maison n’a pas d’importance si cela vous rend plus tard riche: ces roches extraterrestres valent des millions

Josua Hutagalung travaillait tranquillement à l’extérieur lorsqu’une pierre de 2,1 kg a percuté le toit de sa maison et détruit une partie de son salon. Après avoir enquêté sur ce qui s’était passé, il a trouvé une météorite unique: celui qui a fait de lui un millionnaire.

La météorite était une roche de chondrite carbonatée, un type de matériau qui s’est formé il y a 4,5 milliards d’années et qui rend cette roche extrêmement précieuse: Hutagalung l’a vendu pour un prix de plus d’un million de livres sterling.

Trouver un météore, c’est comme gagner à la loterie

« Le son était si fort que certaines parties de la maison tremblaient. Quand je l’ai trouvé, le rocher était encore chaud», a expliqué Hutagalung, 33 ans, qui travaillait à l’extérieur de son domicile dans la ville de Kolang, Sumatra (Indonésie).

Cette sphère unique fabriquée à partir de la météorite Seymchan a fini par se vendre 130 000 € aux enchères.

Cette météorite rare a été vendue à l’expert américain Jared Collins, qui l’a ensuite vendue à un collectionneur de ce pays. Il est maintenant stocké au Center for the Study of Meteorites de l’Arizona State University, et bien que Hutagalung n’ait pas voulu préciser le chiffre qu’il a obtenu pour la météorite, On estime qu’un gramme du matériau qui le compose est au prix de 722 euros.

Le chef de l’Agence indonésienne de l’aéronautique et de l’espace, Thomas Djmaluddin, a expliqué à quel point il est rare qu’un météore tombe dans une zone résidentielle, « La plupart des météorites tombent dans des endroits éloignés des établissements urbains, tels que les océans, les forêts ou les déserts. »

Ce gramme de météorite retrouvé au Costa Rica en 2019 était une véritable découverte qui a permis d’étudier l’origine de la vie dans notre univers. Sa valeur dépasse celle de l’or. Source: ScienceMag.

La vérité est que lorsqu’une météorite tombe sur votre maison, c’est comme si vous gagniez à la loterie: dans le New York Times, ils parlaient déjà en 2016 de cette fièvre pour trouver des météorites qui pouvoir vendre dans les maisons de ventes. Le célèbre Christie’s à Londres a lancé il y a des années une «collection cosmique» avec des pièces uniques, même si toutes n’ont pas été vendues à l’époque.

La vérité est que ce phénomène a provoqué l’inondation des experts dans ce domaine avec des courriels et des appels de personnes qui prétendent avoir trouvé des météorites. Bien qu’il existe des cas exceptionnels, beaucoup d’autres finissent par être des « météores », des roches avec du métal qui semblent être des météorites mais qui ne le sont pas. Quoi qu’il en soit, vous le savez: si quelqu’un tombe et détruit votre maison (et qu’il n’y a pas de blessure, bien sûr), peut-être que la catastrophe est en fait une bénédiction.

Via | L’indépendant