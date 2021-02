Le nouvel instantané de Caves & Cliffs est enfin là! Cet instantané ajoute une nouvelle foule et une ressource amusantes qui devraient rendre votre monde un peu plus lumineux! Avec de nouvelles créatures et ressources produisant une source lumineuse, définissez vos paramètres visuels sur de mauvaise humeur ne sera pas si fatigant sur vos yeux!

Quoi de neuf dans Minecraft Snapshot 21w03a

La liste restreinte

Voici un bref aperçu des plus grands changements.

Lichen luisant

Calmar luisant

Sac d’encre lueur

Cadre d’objet lumineux

Corrections de Shulker!

Nouvelles fonctionnalités

Lichen luisant

Glow Lichen est une nouvelle ressource qui génère dans les grottes et fonctionne comme une source de lumière tamisée. Cela offre une meilleure expérience dans les grottes et réduit le besoin de fabriquer autant de torches. Si vous souhaitez créer une atmosphère maussade mais visible dans votre base ou l’une des pièces, ce serait une excellente ressource à utiliser. Semblable aux vignes et à de nombreux autres blocs pendantes, vous pouvez les récolter avec des cisailles. Vous pouvez également le forcer à se propager si vous lui appliquez Bonemeal.

Calmar luisant

Glow Squids a été ajouté au jeu! Ce sont des monstres sous-marins brillants qui peuvent être vus de loin. Bien que cela soit prévu, ils n’apparaissent pas encore naturellement et ne sont pas disponibles dans Survival. Actuellement, la seule façon de les engendrer est d’utiliser un œuf d’apparition dans votre inventaire créatif. Les axolotls sont plutôt agressifs envers les calamars luisants, alors méfiez-vous si vous les gardez tous les deux comme animal de compagnie! Lorsqu’ils sont tués, les calmars luisants déposent des sacs d’encre, qui est le prochain sur notre liste de fonctionnalités supplémentaires.

Sac d’encre lueur

Les sacs d’encre Glow sont un nouvel objet amusant qui peut être utilisé pour rendre les panneaux et les cadres d’objets plus lumineux. Cela leur permet d’être plus visibles la nuit. Il fonctionne également sur le texte en couleur, ce qui donne un effet similaire à une enseigne au néon. Vous pouvez supprimer l’effet appliqué à un signe en la lessive avec un sac d’encre ordinaire.

Cadre d’objet lumineux

Les cadres d’objets Glow sont fabriqués en combinant un sac d’encre Glow et un cadre d’objets dans une table d’artisanat. Ces cadres sont plus brillants que les cadres ordinaires et créent un effet similaire à l’application des sacs Glow Ink sur les panneaux. Cela rend le cadre très visible, événement de nuit! L’image ci-dessus n’est pas seulement un cadre en lui-même avec un fond noir, mais une capture d’écran réelle d’un cadre d’élément Glow dans le jeu!

Changements importants

Blocs de Dripstone

Pointed Dripstone était un bloc ajouté dans les instantanés précédents. Jusque-là, les récolter n’avaient aucun but. Cependant, vous pouvez maintenant en récolter quatre pour créer un bloc Dripstone. Pour le moment, le seul but de ces blocs est la décoration et le gain de place. Espérons qu’ils en ajouteront davantage à l’avenir.

Corrections de bogues

Les corrections de bogues de cet instantané ont considérablement amélioré les mécanismes de Shulker qui interféraient avec le jeu. Bien que ces foules existent depuis un certain temps, certains des changements apportés aux instantanés et les problèmes esthétiques et d’apparition nouvellement découverts ont nécessité une refonte de la façon dont cette foule apparaît et fonctionne. Pour le moment, ils n’ont apporté aucune modification susceptible de modifier les principales fonctionnalités, mais ont plutôt fait en sorte que certains problèmes ne puissent pas se produire.

En dehors des correctifs de Shulker, le reste corrige des problèmes ajustés avec le démontage des bateaux et quelques petits problèmes de serveur.

C’est tout pour l’instantané actuel. Nous vous tiendrons au courant dès la sortie du prochain. Nous sommes ravis de voir ce qui vous attend!

