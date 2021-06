QUIC, la proposition de Google devenue standard, va accélérer Internet

Développé comme une mise à jour de Chrome afin que la vitesse à laquelle les données ont été transmises du navigateur au serveur, QUIC a passé un niveau et est déjà un standard.

Comme il s’agit déjà d’un protocole et d’une norme Internet officiels, QUIC peut être utilisé par toute personne développant un service sur Internet. En fait, il est recommandé pour les contextes où la vitesse est primordiale.

Qu’est-ce que QUIC

QUIC n’est rien de moins qu’une nouvelle alternative à TCP, le protocole de transport d’Internet qui fonctionne depuis 1974. Il fournit une base pour de nouvelles applications, mais les applications existantes, telles que HTTP, peuvent être adaptées pour l’utiliser.

QUIC est une norme de transport sécuritaire à usage général. C’est un protocole orienté connexion qui crée une interaction entre un client et un serveur.

Le protocole prend en charge une série de connexions multiplexées via UDP (User Datagram Protocol, intégré au protocole Internet) et conçu pour fournir une protection équivalente à TLS / SSL avec une connexion et une latence de transport plus faibles.

Selon Google, QUIC est très similaire à TCP + TLS + HTTP / 2, mais implémenté sur UDP et ses avantages incluent une latence d’établissement de connexion plus faible, un contrôle de congestion amélioré, une correction d’erreur ou une migration de connexion.

Les navigateurs Web et les services Internet testent la technologie depuis des années, mais la renaissance de l’IETF est un signe que la norme est suffisamment mature pour être largement adoptée.

L’origine de QUIC

QUIC a été mis en œuvre pour la première fois en 2013 en tant que mise à jour de Google Chrome qui amélioré la vitesse à laquelle les données ont été transférées du navigateur aux serveurs de l’entreprise.

Le protocole a ensuite été testé dans un certain nombre de contextes et d’applications différents, avant d’être soumis à l’IETF pour examen en 2016.

Comme TCP, Le rôle de QUIC est de dicter la façon dont les informations sont divisées en paquets, envoyées sur Internet, puis reformées à leur destination. Cependant, contrairement à son prédécesseur, QUIC est basé sur le protocole UDP (User Datagram Protocol) beaucoup plus rapide et dispose d’un mécanisme supérieur pour récupérer les données qui ont pu être perdues en cours de route.

Dans un document publié en 2017, Google a déclaré que QUIC est capable d’améliorer la vitesse de chargement des requêtes de recherche de 8 % sur PC et de 4 % sur mobile et de réduire les temps de mise en mémoire tampon de YouTube jusqu’à 18 % sur les ordinateurs et 15 % sur les téléphones.

TCP vers QUIC

Les sites Web et les services utilisant des connexions cryptées devraient pouvoir utiliser QUIC et connaître une augmentation de vitesse particulièrement importante.

Cependant, migrer de TCP vers QUIC ne sera pas une tâche facile, car de nombreux services existants sont construits autour de l’ancien protocole.