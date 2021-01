Qui sont les principaux acteurs de Mother Il n’y en a que deux sur Netflix?

L’actrice de 29 ans est née à Monterrey et est devenue connue principalement pour être Valentina Contreras de los Monteros dans la série Nickelodeon Miss XV, ainsi que Fanny Lascuraín Diez en Mi corazón es tuyo. À 17 ans, elle a déménagé à Mexico et a décroché un rôle dans Niña de mi corazón. Son talent artistique l’a amenée à se lancer dans la musique et en 2010, elle a sorti son premier album. Après le succès de Miss XV, elle rejoint le groupe musical pour jeunes Eme 15. Elle a également réalisé des films, du théâtre et a animé l’émission de télé-réalité Pequeños Gigantes USA en 2017.

Il a un fan club et plus de 4,2 millions de followers sur ses réseaux sociaux.