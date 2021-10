Qui sont Jonathan et Diana Toebbe ? Un couple accusé d’avoir vendu des secrets sous-marins

Un ingénieur nucléaire de l’US Navy et sa femme ont été accusés d’avoir tenté de partager certains des secrets américains les plus discrets sur la technologie des sous-marins.

Des nations comme la Russie et la Chine recherchent depuis longtemps ces secrets, mais des documents judiciaires récemment descellés suggèrent que le couple a peut-être essayé de partager des détails avec un pays plus ami avec les États-Unis.

Qui sont Jonathan et Diana Toebbe ?

Jonathan Toebbe est un ingénieur naval de 42 ans avec une habilitation de sécurité de haut niveau qui a été affecté à la division d’ingénierie des réacteurs de l’US Navy.

Jonathan, ainsi que sa femme Diana, enseignante dans une école privée, ont été accusés d’avoir vendu des informations militaires américaines top secrètes l’année dernière.

Selon des documents judiciaires, en 2020, Jonathan a envoyé un colis contenant des documents sensibles et des instructions sur la manière de mener des communications cryptées avec lui à l’avenir à une puissance étrangère non identifiée.

Depuis lors, Jonathan aurait conclu des accords pour vendre à son contact étranger des données militaires top secrètes acquises grâce à son rôle d’ingénieur naval de haut niveau.

Jonathan est accusé d’avoir été en contact avec des espions étrangers par courrier électronique pour discuter d’espionnage et d’autres accords pour transmettre des informations sensibles en échange de paiements en bitcoins.

Jonathan et Diana auraient effectué des largages morts où ils laisseraient des données top secrètes à des endroits prédéterminés pour que leur contact espion étranger puisse les récupérer.

Les Toebbes auraient été payés en crypto-monnaie.

Lors d’un dépôt présumé, Jonathan a laissé une carte de données contenant des informations sensibles sur la conception et le fonctionnement des sous-marins américains.

Les documents judiciaires affirment que Jonathan a soigneusement caché le lecteur de données dans la moitié d’un sandwich au beurre de cacahuète tandis que Diana a agi comme guetteur.

Jonathan et Diana auraient effectué des dépôts et leurs contacts étrangers ont bien payé, car Jonathan a facturé encore plus de bitcoins pour fournir une clé de déchiffrement pour déchiffrer les données sur les disques.

Jonathan et Diana auraient gagné plus de 100 000 € en bitcoins en vendant des secrets militaires américains à des puissances étrangères. Ils auraient également indiqué qu’ils avaient des passeports et de l’argent prêts à partir au cas où ils auraient besoin de fuir les États-Unis avec l’aide de leurs alliés étrangers.

Mais il y avait un problème pour nos traîtres accusés. Ils n’ont jamais communiqué avec des entités étrangères.

Les espions avec lesquels les Toebbes communiquaient étaient des agents du FBI.

Pendant tout ce temps, tous les e-mails, les arnaques, les paiements étaient un piège du FBI pour attraper les prétendus saboteurs en flagrant délit d’espionnage.

Jonathan et Diana ont été arrêtés le 9 octobre et doivent comparaître devant le tribunal cette semaine.

Non pas que je conseille à quiconque de commettre une trahison, mais vérifiez peut-être que vos contacts d’espionnage étrangers ne sont pas réellement des agents du FBI AVANT de vous incriminer pour espionnage.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.